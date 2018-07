Memorial Casini, i risultati della II giornata

Cinquine del Bayer Leverduren e della P.A. Sarzana. Iniziato anche il girone riservato ai giovani

Sarzana - In pieno svolgimento il torneo di calcio a sette dedicato all’ex presidente della Pubblica Assistenza di Sarzana “Roberto Casini”, manifestazione giunta alla seconda edizione organizzata dalla famiglia dall’Associazione Calcio Nave in collaborazione con l’Endas. Come era stato per il torneo Emanuele Boni anche in questa contesto è stato allestito il “Casini Young” girone riservato ai giovani quattro squadre si sfideranno con gare di andata e ritorno, ai nastri di partenza Avis Nave,Real Colizzati,La Patatineria e Mondo Merenda.

Nella quarta giornata del Memorial manita dei detentori del Robosi Bayer Leverduren che dilagano contro il Lab 182, con la tripletta di Daniel Benassi seguito dai compagni Dal Prà e Desiderato.

Ancora cinque gol nella partita tra la P.A. Sarzana sui Blues Boys, tris di Mattia Bonelli e doppietta di El Bahja ,

Immediato riscatto dell’Ex Sound System su Ri.c.el. Con le doppiette di Federico Gerosa e Michele Abate che agganciano in classifica il Bayer Leverduren.



Bayer Leverduren-Lab 182 5-0

Bayer L. :La Terra,Duce,Pedrazzi,Desiderato,Dal Prà,La Manta,Scatena, Vinciguerra, Benassi,Rocco.All. Menchini

Lab 182 : Di oto,Cortes,Lombardi,Galassi,Giovanelli,Bertagna, Czerny

Marcatori : Benassi (3),Dal Prà,Desiderato



P.A. Sarzana-Blues Boys 5-4

P.A.Sarzana : Perotto,Marchini,Paganini,Ridondelli,Russo,tTonelli Mattia, Tosacno, El Bhaja, Mannini,Tonelli Edoardo.

Blues Boys : Mori,Tedeschi,Riviezzo,Lorenzini,Tognoni,Varzulli,Mancini,



Marcatori : Bonelli(3),El Bahja (2), Riviezzo(2),Mancini,Lorenzini



Ri.c.el.-Ex Sound System 3-4

Ri.c.el. : Cantoni,Pellistri,Fregosi,De Paola,Koleci, Guastini, Baudinelli, Sambucetti, Canton,Bernardini

Ex Sound System : Belloni,Marsili,Lombardo, Nucera,Gerosa, Landi,Abbate, Bellegoni, Di Csasale.

Marcatori : Koleci(2),De Paola, Gerosa(2),Abbate(2)

Classifiche :

Girone A : Vergin 3,Avis Nave 3,aLTA Street e Amiketti di Dodò 0

Girone B : P.A. Sarzana 4, La Colomba 3,Rudi Infissi 1, Blues Boys 0

Girone C : Ex Sound System e Bayer Leverduren 3, Ri.c.el. E Lab 182 0

Girone D : Gelateria Alice e Lokomotiv Loska 3,Bagno Ivana e Drink Team 0



Nel girone riservato ai giovani nella gara inaugurale del “2° Memorial Roberto Casini yong” ha visto il successo di misura del Mondo Merenda sulla La Patatineria con i sigilli di Marco Scatena,Mattia Dal Prà e Daniele Paleari.

La Patatineria-Mondo Merenda 2-3

La Patatineria : Petacco, Bragazzi, Cornet, Migliorini, Garzia, Lesi, Cuvelier, Bernardelli

Mondo Merenda : Stano,Pellegrino,Paleari,Dal Prà,Cenderello,Scatena,Ferrari

Marcatori : Cornet,Garzia, Scatena,Dal Prà,Paleari

Classifica : Mondo Merenda 3. La Patatineria, Avis Nave, Real Colizzati 0



I tornei proseguono Lunedi 23 con il seguente calendario :

Ore 19,00 seconda giornata del Casini Young con Avis Nave contro Real Colizzati

Ore 20,00 La Colomba-P.A. Sarzana, ore 21,00 Alta Street-Gli Amiketti di Dodò a seguire Rudi Infissi-Blues Boys