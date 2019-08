Memorial Casini, ecco il nome delle tre finaliste

Sarzana - Si è arrivati alla fase conclusiva del Memorial “ Roberto Casini” , torneo dedicato all’ex presidente della Pubblica Assistenza di Sarzana, consueta kermesse by-night di calcio a sette organizzato dall’associazione Calcio Nave in collaborazione con l’Endas. Le tre finaliste che si contenderanno il torneo questa sera a partire dalle 20,°° sono il Calcio Nave che dopo il pirotecnico pareggio ha la meglio dal dischetto contro L’Edilpetro, mentre la pizzeria Bacetto batte con due gol di Gabriele Conti e Simone Gomez i detentori del torneo Robosi, infine goleada del Powerslave alla Lokomitiv Loska doppiette personali di Tioli, Valletta e Sales seguiti dai centri di Cidale e Ricci, per La Lokomitiv a segno i due gol di Andrea Grassi.



La Lokomitiv Loska-Powerslave 2-8

Lokomitiv L. : Serban, Verdini, Gianninin,Tonelli, Pruno, Marchini, Ortelli, Favilli, Grassi.

Powerslave : Cecchetti,Frassini, Casassa,Cidale, Sales, Tioli, Valletta,Ricci All. Sebastiani

Marcatori :Tioli(2),Sales(2), Valletta(2),Ricci, Cidale,Grassi(2)



Calcio Nave-Edilpetro 3-3( 5-3 d.c.r.)

Calcio Nave : La Rana, Faconti,Tonelli, Lodovichetti, Delfini, Cei, Stelitano, Chiappucci, Pianini,Gazzotti, All. Bertonati

Edilpetro : Lucignani, Lombardi, Belatti, Formicola, Petrosino, Cosenza, Fornelli, Badiale,Simonini,All. Cecina

Marcatori :Pianini, Faconti, Delfini, Formicola, Petrosino, Badiale, (marcatori rigori per Calcio Nave Faconti, Chiappucci,Tonelli,Pianini, Lodovichetti, per Edilpetro Belatti, Formicola,Simonini).



Robosi-Pizz.Bacetto 0-2

Robosi : Colombo, Pellistri, Dal Prà, Scatena, Tamburini, Menchini,Vinciguerra

Pizz.Bacetto : Neri, Conti, Lollo, Ferrari, Domenichelli, Pellini, Gomez.

Marcatori : Conti, Gomez