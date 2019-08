Memorial Casini, definite le semifinaliste

Sarzana - Si avvicina l’epilogo del Memorial Roberto Casini, rituale da qualche anno kermesse estiva del calcio a sette, in pieno svolgimento presso il Centro Sportivo “Ravecca” di Nacve. Mancava una semifinalista alla griglia e Powerslave con una netta vittoria passa il turno dove dopo i sorteggio effettuato lunedi sera incontreranno la temibile Edilpetro. Vittoria facile per Powerslave che non da scampo a Vergin Team di mister Lombardi, mattatore del match Marco Ricci che firma un poker di gol, seguiti dai centri di Valletta,Guglielmone e Tioli.



Powerslave-Vergin Team 7-0

Powerslave : Cecchetti, Casassa,Frassini, Cidale, Tioli, Gugliemone, Valletta, Ricci, Magi. All. Sebastiani

Vergin Team :Tognelli,Tarantoloa,Lombardi,Gianoni,Allen, Giubasso,Precetti. All. C. Lombardi

Arbitro : Del Gaudio

Marcatori : Ricci(4), Valletta, Guglielmone, Tioli



Intanto sono state fissate le semifinali che inizieranno mercoledi 7 agosto con il seguente calendario :



Mercoledi 7 ore 21,°° Calcio Nave-Edilpetro

ore 22,°° Pizzeria Bacetto-Robosi

l’ultima semifinale tra Powerslave-Lokomitiv Loska è in programma giovedi 8 agosto con inizio alle ore 22,°°.



La finale con la formula di un triangolare è prevista per martedi 13 agosto.