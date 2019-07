Memorial Casini, Calcio Nave, Edil Pietro, GMB Infissi e Powerslave a punteggio pieno

Sarzana - In pieno svolgimento presso il sintetico “Ravecca” di Nave le gare di qualificazione della quarta edizione del Memorial Roberto Casini, torneo a sette by-night organizzato dall’Associazione Calcio Nave in collaborazione con l’Endas e la P.A. di Sarzana. Nella seconda settimana di gare nel girone “classico” vittoria dilagante per Powerslave su l’Hostaria Marcomando in evidenza la tripletta di Valletta, Nel girone B viaggiano appaiate Calcio Nave (successo di misura sul Big Bamboo) e GMB Infissi su La Colomba, mentre nel “D” vittoria dell’Edil Pietro sui Robosi, infine pareggio senza reti tra Gas Service Sarzanello contro Mirabello Gourmet che ha sostituito la rinunciataria Sarzanese, di seguito nel dettaglio i tabellini e le classifiche dei quattro gironi.



Edil Pietro-Robosi 3-1

Edil Pietro : Lucignani, Lombardi, Belatti, Boni, Petrosino,Cosenza, Fornelli, Badiale, Simonini.

Robosi : Dal Prà, Rocca,Tamburini,Ricci,Vinciguerra,Pellistri,Iuga,Brescia

Marcatori : Fornelli(2),Boni,Pellistri



GMB Infissi-La Colomba 4-1

GMB Infissi : Catoni, Lorenzini, Guastini, Fregosi,Canton, Ruggeri, Bernardini, Pellini, Consoli

La Colomba : Tedeschi, Nana, Tonelli Leonardo , Tonelli Mattia, Dadi,Leono, Pallini.

Marcatori : Pellini(2), Lorenzini, Ruggeri, Maggiari



Vergin Taem-Raptus 2-1

Vergin Taem : Tognelli, Allen, Gianoni, Tarantola, Giannini, Amadei, Pelliccia, Lombardi, Gianrusso.All. Lombardi C.

Raptus: Romeo, Capitani, Becci, Fresco,Perazzo, Pompei, Venturini, Tusini, Ruffino R.,Bertolotti,All. Rufino M.

Marcatoti :Andrei, Giannini, Ruffino



Hostaria Marcomando-Powerslave 2-8

H.Marcomando : Maddaluno, Martinelli, Tarantola, Mezzani,Parodi ,Rossi, Capovani,Taponecco, Brusoni,Cabano.

Powerslave : Di Oto, Frassini Cidale, Sales, Bertagna, Valletta, Ricci, Magi,Tioli. All. Sebastiani

Marcatori : Valletta (3),Ricci(2),Cidale,Tioli,Bertagna, Martinelli (2)



Calcio Nave/Carozz.San Gottardo-Big Bamboo 4-3

Calcio Nave C.S.G.: La Rana, Faconti, Tonelli, Delfini, Bertonati, Stelitano, Pianini, Lodovichetti. All.Boni

Big Bamboo : Pellistri, Becci, Petacco Federico, Petacco Nicola, Petacco Andrea, D’Alessandro, Brasili .

Marcatori : Faconti(2), Tonelli, Pianini, Petacco F., Becci, Brasili



La Lakomitiv Loska-Herta Vernello 4-2

Lakomitiv L: Verdini, Accorsi, Pruno, Tonelli, Giannini,Ortelli, Favilli,Grassi.

Herta Vernello : Cuccolini,Antonietti,Cornet, Conca, Terarolli,Cidale,Labate, Caleo.

Marcatori : Pruno(2),Favilli,Giannini,Caleo, autorete



Gas Service Sarzanello-Mirabello Gourmet 0-0

Gas S. Sarzanello : Bernieri, Borzonasca, Chiappini Matteo, Bertoletti,Della Croce, Conti, Vitali, Chiappini Nicolò, Carnicelli.All. Conti

Mirabello Gourmet : Lucetti, Morettini, Acosta, Puglia, Piastra, Tomei, Cavallo,All. Nardini



Classifiche :



Girone A : Powerslave 4,Gas Service Sarzanello1, Mirabello 1, Host. Marcomando 0

Girone B : Calcio Nave Carozz.San Gottardo 4, GMB Infissi 4, La Colomba 0, Big Bamboo 0.

Girone C : Herta Vernello 2, Lakomitiv Loska 2, Pizzeria Bacetto 2, Alta Street 0

Girone D : Edil Pietro 4, Robosi 2, Vergin Team 2, Raptus 0