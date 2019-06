Memorial Boni, nel "clasico" è Delizie del Mare GMB a centrare la semifinale

Sarzana - E’ iniziata la fase finale del Memorial Emanuele B oni con i quarti di finale del girone “classico” e le semifinali del raggruppamento dedicato ai giovani, non sono mancate le sorprese, nel Boni (misto) passano di misura le Delizie del Mare GMB che superano la quotata C.I. Sarzana con i sigilli di Capetta, Pellini A.e Galassi per gli sconfitti non è bastata la doppietta di Abdelwahed. Nelle due semifinale dello “Young”goleade per il Boca Juniors e del Leicesta rispettivamente contro i Fenomeni e la Gelateria Alice, in evidenza nel Boca il poker di reti per Loris Rrokaj, per i Leicesta la tripletta di Alessio Campacci. Nel dettaglio le tre decisive gare della prima giornata di finali:



Quarti di finale “Boni” :



Delizie del Mare GMB-C.I.Sarzana 3-2

Deliz.del mare GMB: Pieri, Calzolari, Pellini G.,Guglielmone, Giovanelli, Capetta, Fregosi, Pigoni,Pellini A., Galassi All. Ruggeri

C.I. Sarzana: Khalidi, El Bahja Omar, Longhi,Jabraoui O. Jabraoui M.,Sani, Faris, Farsane,Abdelwahed, Zouhair. All. Taossi

Arbitro : Garbusi

Marcatori : Capetta,Pellini Andrea, Galassi, Abdelwahed(2)



Nello “Young” semifinali :



Boca Juniors-Fenomeni 9-0

Boca Juniors: Colombo, Franceschini, Azzaro, Meoni, Nicolini, Conti, Coppola, Venturotti, Rrokaj

Fenomeni: Cibei, Paonia,Romeo,Mazzi,Stelitano,Ferrari,Molla

Arbitro : Garbusi

Marcatori :Rrokaj(4), Nicolini(2),Azzaro,Venturotti, Franceschini,



Gelateria Alice-Leicesta 3-7

Gelat. Alice : Rossi, Vinciguerra, Marchi, Bertonati, Bedini, Scatena, Cupini, Gazzotti. All. Cei

Leicesta : Cosentino, Hila M., Casciari, Randazzo, Buono, Campacci, Gabrielli, Marrani. All. Hila

Arbitro : Garbusi

Marcatori : Cupini M.(2), Bedini, Campacci (3), Randazzo(2),Gabrielli, Marrani



La kermesse sotto le luci in svolgimento presso il sintetico di Nave prosegue con il seguente calendario :



Martedi 25 in campo per il Boni(misto) . Rudi Infissi- Gelateria Alice e Norcineria Armando-Bagno Brigantino, mercoledi 26 sarà la volta della Pizzeria Bacetto contro i Robosi.