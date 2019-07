Master of Class 2003, Gelateria Riccardo campione

La Spezia - E' il team della nota Gelateria Riccardo di via Chiodo ad aggiudicarsi la seconda edizione e l'ambito trofeo del “Master of Class 2003”, rassegna di calcio giovanile a 7 giocatori riservata all'annata 2003 e 2004, disputatasi presso l'impianto di Padre Dionisio, con la partecipazione di dieci formazioni di giovani atleti provenienti da tutta la provincia spezzina e dalla vicina provincia di Massa e Carrara. I ragazzi guidati dal giovane mister Iacopo Drovandi superano in una bellissima finale, giocata alla luce dei fari di fronte ad una buona partecipazione di pubblico, la formazione del Bar Giardino Riomaggiore, assemblata da Maurizio Santi e diretta dall'esperto Paolo Rossi. Nella finalina valevole per il gradino più basso del podio, l'Atletico Piana Battolla dell'ottimo Giacomo Terribile ha la meglio, con il risultato di 8 a 5, sul Real F di mister Centi.



Gelateria Riccardo - Bar Il Giardino 5 – 3

Marcatori: Bianchi 2, Tartarini 2, Fabrello (Riccardo); Massini 2, Forasassi (Giardino)



Le due formazioni meglio attrezzate del torneo arrivano alla finalissima in condizioni diametralmente opposte. In gran spolvero la formazione di capitan Fabrello, priva del top player Daniello il tem del Bar Gairdino, e la differenza sul campo è evidente sin dalle prime battute. Tartarini, di professione difensore, nobilita la sua ottima prestazione con una doppietta e anche il suo collega di reparto Fabrello gonfia la rete avversaria. Il solito Sebastiano Bianchi va in doppia cifra e inibisce la reazione del team di Santi a segno con Massini, doppietta per lui, e Forasassi.



Atletico Piana Battolla – Real F. 8 – 5

Reti: Chaabti 4, Grasso 2, Favazza, Manfroni (APB); Plicanti 2, Maggiani, Maggiari, Scirocco.(Real)



E' la storica formazione della Piana, impreziosita da validi giocatori sottoleva e forte di un gruppo ben assemblato da Giacomo terribile, ad aggiudicarsi la finale per il terzo posto superando, con il risultato di 8 a 5, il Real F di mister Centi. Fanno la partita i due giganti del centrocampo dell Apb, Chaabti Ayoub, autore di un poker di reti e Harimec Oussama, gamba e tecnica al servizio della squadra. A segno anche Grasso, doppietta, Favazza e Manfroni. Per il Real F. ottima performance del centrale Plicanti, autore di una doppietta, a segno anche Maggiari, Scirocco e Maggiani.



Al termine, alla presenza del responsabile tornei di Padre Dionisio Vincenzo Carfora e del segretario dell'Asd Club Levante Vincenzo Flaminio, la cerimonia di premiazione con l'assegnazione dei premi speciali. Titolo nell'albo d'oro della rassegna per la Gelateria Riccardo, premio fair play a Matteo Napoletano, miglior portiere Mattia Di Furia (Real F) 12 reti subite, capocannoniere Nicolo' Pietra (Monopoli) 33 centri per il centrocampista dello Spezia Calcio, Mvp con tre nomination ciascuna Alessio Di Nicola, Nicolo' Pietra e il talentuoso Sebastiano Bianchi.

Da ieri, lunedì 1 luglio, in svolgimento la seconda edizione della “Coppa della Provincia” riservata alle classi 2005 e 2006.