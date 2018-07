Mare e Monti, il torneo entra nel vivo

I detentori del Pusta Beach e Cesare Autotrasporti si riprendono la vetta del gironi

Carrara - Entra nel vivo la nona edizione del torneo di calcio by-night a undici Mare Monti abbinata alla “Dazzini Cup” in svolgimento presso il sintetico della “Fossa dei Leoni”, consueta kermesse organizzata dall’Atletico Carrara dei Marmi in collaborazione con l’Endas di Massa Carrara. Nel girone A la Pusta Beach detentori del trofeo si ripetono riscattando la battuta d’arresto all’esordio rimandano sconfitti l’Excelsior con il classico risultato all’inglese, con i sigilli di Davide Arnieri e Gianmarco Magni, in virtù della seconda vittoria consecutiva i giallo verdi passano al comando del raggruppamento. Nell’altro girone identico risultato a favore di Cesare Autotrasporti su Belvedere Campocecina, a segno Nicolas Baicchi e Luca Baldelli, tre punti che permettono la formazione di mister Bianchi di andare in testa al girone.



Girone A



Excelsior-Pusta Beach 0-2 (riposava Trasporti Aldovardi)



Excelsior : Lucetti,Crafa,Pasciuti,Contipelli, Buratti,Lucchetti,Pegollo, Bertolini,Fantoni, Musetti,Ricciardi,Squassoni,Lorenzoni,Tognarelli All. L.Viaggi

Pusta Beach : Novarino,Dazzi,Pezzica Gabriele,Brugoni, Contese,Pierami, Giuntoni,Magni, Mazzucchiello,Arnieri,Tavarini,Crocetti,Pezzica Andrea:

Marcatori : Arnieri, Magni

Classifica : Pusta Beach 6, Excelsior 3, Trasporti Aldovardi 0



Girone B :



Cesare Autrasp.-Belvedere Campocecina 2-0 (riposava La Tuga)



Cesare Autrasp. :Raciti,Perugi,Pasqualetti,Baicchi,Borghetti,Bernacca,Baldelli Luca, Barattini, Ausili,Lucchesi,Baldelli Gianluca.

Belv.Capocecina :Landi,Bonucelli, Bernacca,Iardella, Borghetti,Baldini, Raffaelli, Tovani, Nicolai,Bianchi,Trusendi,Santucci,Greco,Guarda.

Marcatori : Baldelli, Baicchi



Classifica : Cesare Autrasporti 6, La Tuga 3, Belvedere Campocecina 0