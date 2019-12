La Summer Champios League sbarca ad Altopascio a casa del Tau Calcio

Castelnuovo Magra - La Summer Champions League sbarca ad Altopascio in casa della Tau Calcio, società lucchese che da diversi anni è diventata la più importante realtà calcistica del territorio soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile che l'ha portata a raggiungere un'elevata considerazione sia in Toscana che sul panorama nazionale, anche grazie alla vittoria della formazione Allievi che nella stagione 2012 si è laureata Campione d'Italia. Il lavoro svolto in questi anni da Alessandro Luciani, ovvero l'ideatore dell'importante torneo estivo Summer Champions League, non è passato inosservato ai dirigenti toscani che hanno deciso di siglare questa importante partnership, che segna l'ampliamento del torneo spezzino che si svolge al centro sportivo Canale di Castelnuovo Magra. Nell’ambito di questa collaborazione, infatti, sarà organizzata la prima edizione della Summer Champions League ad Altopascio, che vedrà impegnati nel mese di luglio i piccoli calciatori delle annate del 2010 e 2009

“Quando ci siamo incontrati con i dirigenti toscani ho pensato ad uno scherzo – afferma emozionato Alessandro Luciani – Quando ho realizzato che era tutto vero ho provato una forte emozione perchè legare il nostro nome, e parlo della Summer Champions League, a quello del Tau Calcio è sicuramente un motivo di grande orgoglio. Ecco una delle grandi novità dell'edizione 2020 e chissà che le vincitrici dei tornei non possano sfidarsi tra loro, staremo a vedere!”. Per maggiori informazioni, sia per il torneo di Castlenuovo Magra sia questo in terra toscana, contattare i seguenti numeri telefonici: 3922833762 ( Alessandro Luciani ) - 3490987495 ( Giulio Ponte ).