La Confcommercio della Spezia organizza il I memorial Antonio Parmigiani

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza la prima edizione del memorial ‘Tonino Parmigiani’, un torneo di calcio dedicato allo storico associato scomparso poco più di due anni fa. Antonio è stato vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari e presidente della sezione spezzina. L’evento avrà luogo sabato 14 settembre e si svolgerà al centro sportivo Padre Dionisio.

Quattro le squadre partecipanti: Rotaract La Spezia, Confcommercio, Fimaa, Anama e Nazionale calcio agenti immobiliari. Ma chiunque vorrà giocare è ben accetto. Dopo il quadrangolare avrà luogo una cena e la serata proseguirà con la musica a cura di Beatrice Zanolini. Sarà inoltre allestita un’area per i bambini con giochi gonfiabili e un animatore. Parte dell'incasso andrà in beneficenza all'Anffas, l'Associazione che aiuta le famiglie con persone disabili al proprio interno. Una scelta fatta dai famigliari dello stesso Tonino, che ogni anno danno un contributo a una nobile causa del territorio.

La speranza del direttore Roberto Martini e del presidente Gianfranco Bianchi è che l’evento sia partecipato, «sia per il ricordo che Tonino ha lasciato a noi e alla nostra associazione sia per il fatto che sarà un momento per stare insieme in allegria e con la compagnia anche del presidente nazionale Carlo Sangalli, il quale parteciperà all’iniziativa», hanno detto. Per le adesioni contattare Silvia D'Elia 0187/5985101 - segreteria@confcommerciolaspezia.it oppure Gianluca Bianchi al numero 339 6095597