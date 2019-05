Iscrizioni aperte per la sesta edizione del Memorial Giorgio Rebecchi

Brugnato ( SP ) - L'Associazione Sportiva Dilettantistica Brugnato informa che sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Memorial Giorgio Rebecchi, ormai un classico dell'estate dei tornei spezzini. Il torneo di calcio a sette senza limiti di tesserati FIGC, che si svolgerà sul terreno in erba dell'impianto di Brugnato “G. Rebecchi”, prenderà il via lunedì 3 giugno per concludersi con la finale in programma sabato 6 luglio. Modalità per l'iscrizione - Iscrizione euro 250,00 a squadra più 50,00 euro di cauzione, che verrà restituita in caso di eliminazione). Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 3316116585 ( Davide ), 3498624619 ( Luca) oppure 34941024964 ( Daniele )