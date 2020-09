Iscrizioni aperte per la seconda edizione della Summer Cup di footgolf

Lerici- Si svolgerà sabato 26 settembre la "2° SUMMER CUP" di footgolf presso il bellissimo campo del Golf Club Marigola.

Le iscrizioni rimangono aperte fino a giovedi 24; possono partecipare all'evento chiunque lo volesse, dai senior, agli under 18, agli over 40 e perchè no anche donne, insomma chiunque volesse provare uno sport diverso, uno sport affascinante, divertente, serio ma nello stesso tempo impegnativo più mentalmente che forse fisicamente!

La gara durerà nel complesso 2 ore (mattina) in cui si disputeranno 18 buche una più bella dell'altra sia per difficoltà che per originalità del percorso.

La manifestazione è organizzata da FOOTGOLF SPEZIA, futura squadra che nascerà qui nel territorio spezzino nel 2021 grazie alla vera passione di quattro ragazzi che amano questo sport e che stanno già cimentandosi in gare a livello regionale e non solo.



Footgolf Spezia vi aspetta quindi sabato con tante novità sia prima che dopo la gara, con un attrezzatissimo ristoro sempre aperto che offre anche la possibilità di pranzare!



Per info e iscrizioni contattare Giulio al 3490987495 oppure scrivete alla pagina facebook "footgolf dei poeti Spezia"