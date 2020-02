Iscrizioni aperte per la Summer Champions League di Altopascio

La Spezia - Per la prima volta suonerà la musica della Champions League allo stadio di Altopascio ( Lucca ), ovvero il teatro della prima edizione della Summer Champions League, il torneo riservato alle categorie dei 2009 e 2010. L'importante manifestazione organizzata dall'instancabile Patron Alessandro Luciani prenderà il via ufficiale nel mese di Luglio e siamo certi che sarà una edizione ricca di gol, belle giocate e grandi emozioni che solo il calcio giovanile sa regalare. Per la prima volta ad Altopascio, in casa del Tau Calcio, i piccoli campioni in erba saranno pronti ad indossare le maglie dei più grandi club europei per darsi battaglia, chiaramente quella sportiva, per alzare al cielo la coppa dalla grandi orecchie. Per maggiori informazioni telefonare al seguente numero Alessandro Luciani 3922833762 oppure segui la pagina facebook “Summer Champions League.