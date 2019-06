Iniziato il II torneo "Gaslini Onlus" a San Terenzo

La Spezia - È iniziato il 2^ trofeo "Gaslini Onlus" edizione 2019 sul campo sintetico a 7 di San Terenzo. È proprio la società Usd Santerenzina con la collaborazione di Giulio Ponte ad organizzare questo evento che ha come scopo principale quello di raccogliere, anche quest'anno, più fondi possibili, attraverso le iscrizioni delle squadre, da devolvere proprio al Gaslini di Genova per aiutare e migliorare l'assistenza e la ricerca in ambito pediatrico.

Sedici quest'anno le squadre al via che si daranno battaglia, suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Lo scorso anno fu il Bagno Brigantino di Nino Poli a vincere il torneo portandosi a casa la coppa.

In questa seconda edizione sarà un giocatore dello Spezia Calcio a premiare la squadra vincitrice il prossimo mercoledì 31 luglio nella finalissima che si disputerà proprio a San Terenzo.



Di seguito il tabellino del match inaugurale del torneo, poi dal prossimo mercoledì 26 Giugno tutte le altre gare in programma.



O Sole Mio - Bunker 5 - 2



O Sole Mio: Keoma, Naclerio M., Naclerio S., Naclerio A, Caldarelli, Condemi, Marsella. All. Naclerio Alfonso



Bunker: Canti, Villa, Cozzani, Carotenuto, Viola, Di Moisè, Montanari, Cattani, Stefanelli. All. Borrini Giacomo



Marcatori: Naclerio A.(3) e Condemi (2) per O Sole Mio; Cozzani e Stefanelli per Bunker.