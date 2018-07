Iniziato a suon di gol il II memorial "Roberto Casini"

Sarzana - E’ iniziato a suon di gol il secondo torneo di calcio a sette presso il centro sportivo “Ravecca” di Nave in ricordo di Roberto Casini uno dei soci fondatori volontario ed ex presidente della Pubblica Assistenza di Sarzana, manifestazione organizzata dall’associazione calcio Nave in collaborazione con l’Endas. Sedici squadre ai nastri di partenza suddivisi in quattro gironi, si daranno battaglia per aggiudicarsi il trofeo, titolo che è stato vinto nella prima edizione dalla squadra dell’Fc. Robosi/Bayer Leverduren

Nel girone A vittorie per l’Avis Nave sugli Amichetti di Dodò con i sigilli di Cupini e Domenichelli, mentre Vergin Football team rifilano una cinquina all’Altra Styreet, con l’ottima tripletta di Mattia Valletta seguito da Favasulli e Giubasso, per gli Alta non è bastata la doppietta di Provenzano. Da segnalare un’altra tripletta quella dello scatenato Tommaso Giannini della Lakomitiv Loska sul Bagno Ivana.



Girone A : Avis Nave,Vergin Football Team,Gli amichetti di Dodò, Alta Street

Girone B : La Colomba, Rudi Infissi, P.a. Sarzana, Blues Boys

Girone C : Fc Robosi/Bayer Leverduren, Ri.c.el., Ex Sound System, Lab 182

Girone D : Drink Team, Lokomotiv LKoska, Bagno Ivana, Gelateria Alice



Di seguito i risultati e tabellini delle prime giornate:



La Colomba-Blues Boys 3-2

La Colomba : Guerri,Delogu,Michelucci,Musetti,Pallini,Nana,Del Moro, Tedeschi, Maggiari, Conciatori

Blues Boys : Tognoni,Lorenzini Nicolo,Riviezzo,Schirato,Lorenzini Edoardo, Mancini, Lorenzini Andrea.

Arbitro: Ferrari

Marcatori : Maggiari,Nana,Musetti



Lokomit Lokomotiv Loska-Bagno Ivana 3-2

Lokomotiv L.: Costa,Pruno,Tonelli,Giannini Tommaso,Marchini,Giannini Jacopo, Ortelli,Verdini,Castello.

Bagno Ivana : Lattanzi,Poletti,Michi,Ferrari,Manzoni,Maccione,Casani,Alen

Marcatori : Giannini(3), Michi,Casani



Rudi Infissi-P.A.Sarzana 3-3

Rudi Infissi : La Rana,Badiale,Corbani,Isoppo,Boni,Cosenza,Simonini,Formicola,Fornesi

P.A. Sarzana : Perotto,Ridondelli,Russo,Tonelli,Paganini,Tonelli,Marchini,Arfanotti,Fahd El Bahia

Marcatori : Boni(2),Simonini, El Bahia(2),Tonelli,



Vergin Football Team-Alta Street 5-2

Vergin F.T. : Tersini, Giubasso,Fvasulli, Frassini,Valletta,Lombardi, Tarntola,Azzarini, Venturini,Gianoni

Alta Street : Barsi,Provenzano,Scolaro,Giampi,Tonarelli,Comforto,Dadà

Marcatori :Valletta(3),Favasulli,Giubasso,Provenzano(2),



Avis Nave-Amichetti di Dodò 2-1

Avis Nave : Cei,Petrosino,Torretta, Bragoni,Cupini,Delfini, Gazzotti,Sorrentino, Domenichelli, Lombardi. All. Monni

Amuleti di Dodò : Cecchetti,Leva,Giannini, Spadoni,Rossi, Serio,Bianchi, Angelotti, Anzilotti.

Marcatori : Cupini, Domenichelli, Bianchi



Gelateria Alice-Drink Team 3-1

Gelateria Alice :Triglia,Poletti,Leri,Tenerani,Sargentini,Serafini,Giovannini,Betti,Jabraoui, Carlevaris

Drink Team : Moretti, Berti, Grassi, Del Zolt, Nicolini, Raffi, Mosti, Rossi, De Martino

Marcatori : Jabraoui(2),Betti, De Martino



Classifiche :

Girone A : Vergin F.T. 3,Avis Nave 3 ,Alta Street e Gli Amichetti di Dodò 0

Girone B : La Comba 3,Rudi Infissi e P.A. Sarzana 1, Blues Boys 0

Girone D : Lokomotiv Loska 3,Gelateria Alice 3,Bagno Ivana, Drink Team 0



Il torneo bi-night riprende venerdi 20 c.m. con La seconda partita del girone C, Ri.c.el. contro ex sound System (ore 21,00)che completa il raggruppamento con Bayer Leverduren-Lab 182 giocata giovedi.