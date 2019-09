Iniziata a suon di gol la 44° edizione del "Locanda Alinò"

La Spezia - Iniziata a suon di gol la 44^edizione del torneo calcistico a sette intitolato "Locanda Alinò" e programmata dal prof. Pier Giorgio Baudinelli in formato over 45 sul sintetico dell'Arci Pianazze.



Sei le squadre partecipanti suddivise in due gironi con partite di sola andata,questa la situazione:



girone A Moto Masini - NonsolotabacchiPizzeriaChiara 8-3

NonsolotabacchiPizzeriaChiara - City Car 7-3

Moto Masini - City Car 6-6



Girone B CommercialistiCarrara - DR Carrozzeria 6-5

Gran Frutta - CommercialistiCarrara 1-0



Se nel girone A passano alle semifinali del 20 c.m. Masini e Nonsolo decisiva l'ultima partita del girone B di lunedì alle 21.00 tra Gran Frutta e DR carrozzeria per stabilire gerarchie del girone.



Eliminate nei preliminari Casoni Caldaie, Tipografia Pse, Autocarrozzeria La Pianta, Baldini HiFi, Salumificio Pignone, Cantine Bosoni Luni.

In palio l'artistico trofeo dei fratelli Ciro e Beppe del locale di via del Molo con i premi fair-play in ricordo di Adriano La Pera, Franco Cresci (ex presidente Arci Pianazze), Paolo Rabajoli e Fulvio Magi questi ultimi giornalisti sempre vicini alla manifestazione.



Classifiche speciali



miglior portiere (Ottica Damiani Ceparana) Porrini Daniel, goleador (Frantoio Lucchi-Guastalli) Tedeschi Alessandro, rifinitore (La Pia Centenaria) Casalini Marco, gol più bello (ristorante Pin Bon Canarbino) Bruzzone Massimiliano, coppa disciplina (ristorante da Sandro) Masini, miglior difensore (Panificio Stradini Le Grazie) Fiocchi Roberto, old boy (bar GlamourCafè) Tavilla Rinaldo.