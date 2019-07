Il I° Master League Junior di Beach Soccer a Luni Mare

Luni - Sulla splendida sabbia della beach arena del Luni Mare Sporting Club è pronto a partire il I° Master League Juniores di Beach Soccer, il torneo pensato ed ideato per far divertire i più piccoli, che si svolgerà tutto in un week end (sabato 13 e domenica 14 luglio). La competizione è riservata alle leve 2007 e/o 2008 ed è libero a chiunque: già 7 le squadre iscritte ad oggi, tra cui per esempio "I pirati della Goletta" di Rodolfo Castropignano. Si giocherà 5 vs 5 e le regole saranno come quelle del vero beach soccer. Tutte le squadre giocheranno almeno 2 mini match al giorno dalle ore 17 in poi intervallate da un break/merenda ed ad un tuffo in piscina!!!

All' interno della struttura sarà possibile infatti, attraverso prezzi convenzionati, usufruire della grande piscina e dei vari scivoli d'acqua, di un bar, di un'area verde attrezzata, di un piccolo parco giochi e di molto altro ancora...

Domenica dalle 21 grande festa a bordo piscina con musica, ricco buffet e premiazioni varie per tutte le squadre!

Per info ed iscrizioni contattare Giulio al 349 0987495 anche tramite whats app.