La Spezia - Grazie alla netta vittoria sul Palmaria, il Fezzano si aggiudica la prima edizione del “Costa dei Pirati”, rassegna giovanile di calcio a 7 organizzata dall' Asd Club Levante, sotto l'egida dell'Aics, svoltasi presso il rettangolo verde del centro sportivo dei Colli spezzini, con la partecipazione di 7 formazioni in rappresentanza dei borghi marinari del ponente spezzino. La selezione 2009 del Fezzano, oltre a mettere in mostra alcune spiccate individualità, vanta, grazie all'opera di mister la Porta, un organico ottimamente assemblato che consente la netta vittoria finale e l'iscrizione del proprio nome nell'albo d'oro della rassegna. Cede in finale, con il risultato di 7 a 3 e dopo aver disputato il girone eliminatorio da prima della classe, il Palmaria di mister Fantinati. Nella finale per il 3 posto il Portovenere del duo Fantoni/ Fabbri supera, in match tirato conclusosi con il risultato di 5 a 3, l'Acquasanta di mister Eugenio Coli. Il Pozzale di Canese ottiene la quinta piazza superando, dopo i calci di rigore, il Marola del duo Toracca/Malatesta.

Finale 5°/6° posto

Pozzale – Marola 1 – 1 (4-3 dcr)

Reti: Chella (Pozzale); Malatesta (Marola)

Mvp: Del Santo (Marola)

Finale 3°/4° posto

Portovenere – Acquasanta 5 – 3

Reti: Postiglione 2, Ballestracci 2, Castagnola (Portovenere); Kokay (Acquasanta)

Mvp: Trombella (Portovenere)

Finale 1°/2° posto

Fezzano – Palmaria 7 – 3

Reti: Xeka 4, Guarini 2, D'Ambrosio (Fezzano); Ballestracci 2, El Marzouki (Palmaria)

Mvp: Xeka (Fezzano)



Cerimonia di premiazione alla presenza del responsabile tornei della struttura dei colli Spezzini, Vincenzo Carfora , del vicepresidente dell'Asd Club Levante, Santi Maurizio, dal direttore sportivo dell'Asd Club Levante Franco Farnocchia e dal segretario Vincenzo Flaminio . Premi per tutte le sette formazioni partecipanti.

Premio speciale Fair-Play per la squadra del Cadimare di mister Finamore- Andreoni.

Miglior capocannoniere del torneo Giulio Bellacci, autore di 17 centri.

Miglior portiere ex-aequo Dimitri Venturini,Martina Trombella e Tommaso Altemura.

Klenis Xeka è il miglior giocatore dell'intera rassegna.

Classifica finale:



1°Fezzano

2°Palmaria

3°Portovenere

4°Acquasanta

5°Pozzale

6°Marola

7°Cadimare



FORMAZIONI:



Fezzano:Fornoni,Guarini,D'ambrosio,Rizzo,Ruggeri,Bettalli,Federicci,Salotti,Neri,La Porta,Mister La Porta



Palmaria:Venturini,Dittamo,Ebano,Fantinati,Richichi,Cappelli,Bellacci,El marzouqy,Menini,Mister Fantinati



Portovenere:Bologna,Manati,Castagnola,Fantoni,Ouechtati,Balestracci,Bianchi,Palladini,Postiglione,Trombella,Mister Fantoni-Fabbri.



Acquasanta:Coli,DeVita,Cerretti,Bollettini,Bommino,Kokaj,Paganini,Menini,Raggi,Ruggirello,Bruni,Mister Coli.



Pozzale:Panettieri,Bergaglio,Colaiuta,Dalforno,Chella,Putzu,Battelli,Dorgia,Saiano,Martorana,Mister Canese.



Marola:Prati,Maletesta,Di marco, Lore, Lombardi, Leporati,Toracca,Pesare,Altemura,Mister Toracca.



Cadimare:Vicari,Rodriguez,Abdalla,Neziri,Vargas cabrera,Ettaouil,Galvez ortiz,Abdul sake sifad,Hysa, Mister Finamore-Andreoni