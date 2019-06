IV Trofeo Alta Lunigiana, al "Bottero" si impone ancora il liceo "Da Vinci"

Villafranca - Si chiude il sipario della quarta edizione del Trofeo Alta Lunighiana, manifestazione ideata ed organizzata dal Porf. Furio Dioguardi, in campo sette istituti (non era presente il Belemesseri di Fivizzano) impegnati nel calcio a cinque svoltosi nel sintetico del centro sportivo “Bottero”. “ Double shot” del liceo scientifico di Villafranca “Da Vinci” che dopo aver trionfato nella pallavolo porta a casa anche il trofeo di calcio a 5. E’ la quarta edizione del trofeo e mai era successo che una scuola si aggiudicasse entrambe le competizioni. La squadra del prof. Massimo Tedeschi gioca bene e vince la finalissima contro il Pacinotti Bagnone per 2 a 1 con i gol di Rosaia e Bellacci che ribaltano il gol iniziale di Dennis Bregasi uomo di punta del Pacinotti Bagnone che alla fine del torneo risulterà il capocannoniere. Mattia Rosaia del Da Vinci vince anche il trofeo come miglior giocatore della manifestazione dopo una votazione combattuta visto che anche Lorenzo Bellotti del Vescovile ha disputato un gran torneo. Bravo Mattia Rosaia comunque che si è distinto per grande tecnica, corsa e concretezza. In semifinale si è invece dovuto arrendere il forte Belmesseri campione in carica al termine della lotteria dei rigori contro il Pacinotti Bagnone. Anche il Vescovile dei proff. Geminiano Bertocchi e Don Marco Savoia ha disputato un bel torneo ma in semifinale è stato battuto nettamente dal Da Vinci (4-0). Il trofeo è stato molto competitivo ma si è disputato in un clima di grande correttezza e sportività come giusto che sia in una competizione scolastica. Bravi i due arbitri Puvia e Baranga della sezione A.i.a. di Carrara che si sono distinti per competenza, impegno e buon senso.



Risultati girone A



Belmesseri - Malaspina 1-1 Bortolasi (Belmesseri) Ruffini (Malaspina)

Pacinotti Pontremoli - Vescovile 0-2 Tavaroni, Bellotti

Pacinotti Pontremoli - Malaspina 1-0 Bianco F.

Vescovile - Belmesseri 1-2 Scaldarella (Belmesseri),Bellotti (Vescovile), Branca (Belmesseri)

Belmesseri - Pacinotti Pontremoli 2-0 D’Angelo e Vicari

Malaspina - Vescovile 0-3 Bellotti, Tavaroni 2

Classifica: Belmesseri 7, Vescovile 6, Pacinotti Pontremoli 3, Malaspina 1



Risultati girone B



Da Vinci - Leopardi 3-0 Yanchuk Constyantyn 3

Pacinotti Bagnone - Leopardi Aulla 1-0 Rossi Samuel

Pacinotti Bagnone - Da Vinci 1-2 Bregasi (Pacinotti), Ballerini e Rosaia (Da Vinci)

Classifica: Da Vinci 6 , Pacinotti Bagnone 3, Leopardi Aulla 0



Semifinali

Pacinotti Bagnone - Belmesseri 5-4 d.c.r. ) 2-2 Bregasi 2 - D’Angelo 2

Da Vinci - Vescovile 4-0 Rosaia, Rossi G., Bellacci, Volpi



Finalissima



Da Vinci-Pacinotti Bagnone 2-1 Bregasi(Pacinotti) Rosaia, Bellacci(Da Vinci)

Da Vinci : Mascia, Bonventre, Menchinmi,Chiartelli, Ruffini, Canese, Mori, Jaupi Gia, Basteri, Handziuk. Prof. Massimo Tedeschi

Pacinotti Bagnone : Zappelli, Tavolaccini, Rossi, Lombardi, Corsano, Bregasi, Bertoli, Barontini, Ambrosi. Dirig.Resp. Furio Dioguardi, All. Nicholas Bresciani



Classifica marcatori :



Bregasi Dennis (Pacinotti Bagnone) 4 reti

Yanchuk e Rosaia (Da Vinci), Bellotti e Tavaroni (Vescovile) e D’Angelo (Belmesseri) 3 reti

Bellacci (Da Vinci) 2 reti