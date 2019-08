IV Memorial Casini, passano il turno Lakomitiv Loska e I Robosi

Sarzana - Nella prima giornata della fase finale della quarta edizione del Memorial Roberto Casini in svolgimento presso il centro sportivo di Nave vanno avanti la Lakomitiv Loska e I Robosi che hanno eliminato rispettivamente la GMB Infissi e Gas Service Sarzanello. I detentori del torneo battono con due gol di scarto la quotata GMB Infissi con una doppietta di Davide Rocca e i sigilli di Mattia Dal Prà e Manuel Menchini per i “Gas” a segno Tenerani e Conti. Nell’altro match vittoria di misura della Lokomitiv Loska firmata da Andrea Grassi e Andrea Favilli, l’unico punto per gli Infissi è di Andrea Lorenzini, di seguito i tabellini dei due combattuti confronti.



Gas S.Sarzanello-Robosi 2-4

GAS.S.Sarzanello : Bernieri, Vitali, Casani, Conti, Chiappini, Carnicelli, Ciuti, Tenerani.All. Conti M.

Robnosi : Colombo,Rocca,Ricci,Pellistri,Scatena,Tamburini,Vinciguerra,Dal Praà, Menchini,Coppa, Brescia,Iuga.

Marcatori . Tenerani,Conti,Rocca(2),Dal Prà, Menchini



GMB Infissi-Lakomitiv Loska 1-2

GMB Infissi : Catoni, Lorenzini, Guastini,Guglielmone, Tognoni, Canton, Ruggeri, Bernardini,Pellini. All. Mcchioni

Lakomitiv Loska :Serban, Farinelli, Giuliani,Tonelli,Verdini,Giannini,Favilli,Grassi.

Marcatori : Lorenzini,Grassi,Favilli.



Qualificazioni nel girone “Young”



Intanto proseguono a giorni alterni al “classico” le gare di qualificazione del torneo dedicato ai giovani, girone composta da sei squadre con due mini gironi all’italiana con andata e ritorno. Da segnalare la goleada della Birra Real sulla Navese, e la cinquina dell’A.c. Picchia sul Real Madrink, mentre esce un pareggio pirotecnico tra l’Herta Vernello e Calcio Nave di mister Edoardo Boni. Nel dettaglio i tabellini delle gare del 23 luglio scorso :



Birra Real-Navese 7-0

Birra Real : Frigi, Battilani, Poletti, Pallini,Laghezza,Tonelli, Evangelisti, Alberti, Brozzo.All. Lucchi

Navese : Ambrosini, Marchini, Zunino,Capacioli, Ferrari, Pucciarelli, Bertagnini, Sgorbini, Puccianti.All. Marchini

Marcatori: Pletti(2),Battilani(2),Tonelli,Laghezza,Pallini



Herta Vernello-Calcio Nave 2-2

Herta Vernello:Cuccolini, Grossi, Cornet, Antonietti,Terrarolli,Conca, Labate, Ardigò, Caleo. All. Frati

Calcio Nave :Colombo, Guastini, Torretta, Menchini,Bertonati,Stelitano, Casella, Baldassarri,Gazzotti. All. Boni

Marcatori : Ardigò,Cidale,Marchini (2)



Real Madrink-A.c.Picchia 0-5

Real Madrink : Cibei, Agostinelli, Leboffe, Sturlese, Romeo,Galazzo, Liberati, Doda, Saisi.All. Tinfena

A.c. Picchia : Ricci, Tonelli,La Terra,Borotto,Dal Prà,Rocca, Vinciguerra,Scatena. All. Menchini

Marcatori : La Terra , Vinciguerra, Borotto(2) Dal Prà



I turni ad eliminazione proseguono giovedi 1° agosto con gli interessanti match Calcio Nave-Herta Vernello(ore 20,00), a seguire Hostaria Marcomando-Edilpetro e infine alle 22,°° Big Bamboo-Pizzeria Bacetto. L’ultima gara tra Powerslave contro Vergin Team è stata fissata per lunedi 5 agosto inizio ore 22,°°.