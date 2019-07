IV Memorial Casini, partite le fasi eliminatorie

Sarzana - Entra nella fase cruciale la quarta edizione del Memorial “Roberto Casini” in svolgimento presso il sintetico “Ravecca” di Nave, rituale manifestazione estiva di calcio a sette sotto le luci organizzato dall’Associazione Calcio Nave in collaborazione con l’Endas e la P.A. di Sarzana. Per quanto riguarda il girone “classico” negli ultimi match di qualificazione si registra la vittoria di misura dell’Edilpetro contro i Raptus, il pareggio con gol tra Calcio Nave e GMB Infissi mentre l’Hostaria Marcomando battono nettamente rispettivamente il Mirabello e Vergin Team. Infine due punti qualificazione per i Robosi che rimandano battuti Vergin Team con la doppietta di Mattia Trabucchi e il punto di Dal Pra.



Nel dettaglio risultati tabellini degli ultimi incontri di qualificazioni

Calcio Nave-GMB Infissi 1-1

Calcio Nave : La Rana, Faconti, Tonelli, Sorrentino, Delfini, Stelitano, Chiappucci, Mannini,Gazzotti.All. Bertonati

GMB Infissi :Catoni, Lorenzini, Sambuchetti,Guastini,Tognoni,Capetta, Canton, Ruggeri, Bernardini, Musetti.All. Macchini

Marcatori : Faconti, Musetti



Edilpetro-Raptus 1-0

Edilpetro : Simonini, Lombardi,Belatti, Boni,Formicola,Fornelli,Badiale,Cosini

Raptus :Romeo, Gennaro, Tosini,Ruffino R.,Bianchi,Zani,Amadei

Marcatori : Formicola



Mirabello-Hostaria Marcomando 0-3

Mirabello : Lucchetti, Lattanzi,Acosta,Puglia,Tomei,Cavallo,Manfredini,Morettini

Host.Marcomando : Matacena, Mezzani, Brusoni, Stile, Maggini, Taponecco, Martelli, Rossi,Parodi. All. Santacroce

Marcatori : Taponecco(2), Maggini



Robosi-Vergin Team 3-1

Roboosi : Colombo, Tamburini,Rocca, Dal Pra,Vinciguerra, Scatena, Menchini, Pellistri, Coppa,Brescia.

Vergin Team : Tognelli, Tarantola, Amadei, Buso, Pelliccia, Allen, Giannoni, .All. Lombardi

Marcatori : Tamburini(2),Dal Pra, Pelliccia



Classifiche :

Girone A : Powerslave 4, Hostaria Marcomando 3, Gas Serv. Sarzanello, Mirabello 1

Girone B : Calcio Nave 5, GMB Infissi 5, Big Bamboo 1,La Colomba 1

Girone C : Pizz. Bacetto 5,Lakomitiv Loska 4,Herta Vernello 2, Alta Street 0

Girone D : Edilpetro 6, Robosi 4,Vergin Team 2, Raptus 0



Il primo turno eliminatorio con gara secca dilazionato in tre giornate inizierà lunedi 29 alle ore 21 con il match GMB Infissi contro Lakomit Loska a seguire Gas Service Sarzanello-Robosi, la seconda giornata invece è fissata per giovedi 1° agosto con il seguente programma : ore 20,00 calcio Nave-Herta Veernello, ore 21,°° Hostaria Marcomando-Edilpetro, ore 22;°° Big Bamboo-Pizzeria Bacetto, l’ultima sfida eliminatoria è in programma lunedi 5 agosto alle ore 22,°° tra Powerslave contro Vergin Team.