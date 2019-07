IV Memorial Casini, la Lokomotiv sull'ottovolante

Sarzana - Dopo la sosta del weekend ha ripreso a suon di gol il Memorial Roberto Casini in svolgimento presso il sintetico “Ravecca” di Nave, nella terza settimana di qualificazioni nel girone C si registra la dilagante vittoria della Lokomitiv Loska sull’Alta Street con il poker di Andrea Grassi seguito dai punti dei compagni Farinelli,Giuliani,Serafini e verdini per gli “Street” a segno Bugliani e Lodovici. Da registrare due pareggi, il primo l’inedito senza reti tra la pizzeria Bacetto e l’Herta Vernello, mentre l’altro nulla di fatto nel raggruppamento B tra Big Bamboo e La Colomba (2-2) hanno rotto entrambe il ghiaccio in classifica.



Nel dettaglio risultati,tabellini e classifiche:



Big Bamboo-La Colomba 2-2

Big Bamboo : Petacco Andrea, Becci,Pertacco Nicola, ,Sambuchi,Marini, Bontempi, Cartisano,Petacco Federico, D’alessandro.

La Colomba : Guerri, Nana Alessio, Tonelli Edoardo,Tonelli Mattia, Nana Daniel, Lesi, Tedeschi.

Arbitro :Amendola

Marcatori : Sambuchi, Bontempi,Lesi, Tonelli



Lokomitiv Loska-Alta Street 8-2

Lakomitiv Loska: Serban, Verdini,Giannini, Tonelli, Marchini, Farinelli, Favilli, Gugliemi,Grassi

Alta Street : Barsi, Conforto,Lodovici, Franzonio,Zylyznyy, Bugliani,Moramarco.

Arbitro : Amendola

Marcatori : Grassi(4),Farinelli, Giuliani,Serafini, Verdini, Bugliani,Lodovici



Herta Vernello-Pizz.Bacetto 0-0

Herta Vernello : Cuccolini, Antonietti, Conca, Cornet, Grassi, Arfanotti, Cidale, Labate, Caleo.All. Frati

Pizz. Bacetto : Neri, Ferulli, Domenichelli, Regoli, Lollo, Leonini, Gomez. All. Giannarelli

Arbitro :Amendola



Classifiche:



Girone A: Powerslave 4, Mirabello Gourmet 1,Gas Service Sarzanello 1, Hostaria Marcomando 0

Girone B : Calcio Nave 4, GMB Infissi 4, La Colomba 1, Big Bamboo 1

Girone C : Pizzeria Bacetto 5, Lakomit Loska 4, Herta Vernello 3,Alta Street 0

Girone D : Edilpetro 4, Robosi 2, Vergin Team 2, Raptus 0



Il torneo è proseguito ieri sera, martedi 23, con il girone dei giovani con tre sfide, si inizia alle 20 con il match tra Birra Real-Navese a seguire Herta Vernello-Calcio Nave e A.c. Picchia-Real Madrink

Per quanto riguarda il torneo “classico” questa sera mercoledi 24 si riparte alle ore 21 con l’incontro Hostaria Marcomando contro Gas Service Sarzanello a seguire Powerslave-Mirabello Gourmet (ore 21,°°)