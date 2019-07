I° memorial Antonello Carpanese, successo per il Calcio Nave

Bolano - Si è conclusa la prima edizione del Memorial Antonello Carpanese, manifestazione organizzata dalle società Adf Ceparana Calcio Amatori e Asdc Ceparana Calcio, che hanno voluto ricordare un indimenticato amico nonché Presidente delle stesse società calcistiche in periodi diversi.

Il Torneo a 7 riservato a giocatori adulti e non tesserati, si è svolto dal 2 Luglio al 17 luglio 2019 sul manto erboso del Cipriano Incerti, sotto l’impeccabile regia di Andrea Dell’Ovo e del prezioso contributo di Emiliano Barabino.

Il torneo ha visto ai nastri di partenza 14 squadre e più precisamente : Amici di Antonello, Real Police, Palombari, Via Vecchia, La Gira, Area Verde Melara, Wender Team, Cantera Follo, Adf Calcio Amatori, Beppe Nauticus, Calcio Nave, Portuali, Pizzeria Arcolana, Quelli del calcetto.

Le sopra citate squadre oltre ad esibire un buon tasso tecnico sono state impeccabili per quanto concerne comportamento e fair-play incarnando a pieno lo spirito della manifestazione.

La finale per il terzo posto è stata vinta da Via Vecchia che ha battuto per 4 a1 Area Verde Melara

Mentre la finalissima combattuta ed equilibrata per il primo posto ha visto prevalere il Calcio Nave su Wender Team ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sull’1 a1.



Al termine delle finali la consueta cerimonia di premiazione per le quattro finaliste, oltre ad un omaggio floreale e una targa ricordo da parte delle società organizzatrici alla D.ssa Elisa Scappazzoni moglie del compianto Antonello, la quale ha voluto pubblicamente ringraziare Andrea Dell’Ovo che “con grande impegno e passione ha riportato nelle serate estive di Ceparana tanti giovani e vecchi amici di Anto a condividere momenti di sport, divertimento e spensieratezza.”



Prossimo appuntamento è per settembre, le società Adf Ceparana Calcio Amatori e Asdc Ceparana Calcio, sono impegnate da tempo nell’organizzazione del 2° Trofeo Antonello Carpanese dedicato alle annate 2008 e 2009 a tal proposito si rende noto che tutte le società interessate possono rivolgersi presso la Segreteria dell'Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 contattando i seguenti numeri: 338.6557345 – 334.7863485 http://www.facebook.com/campuscalcioceparana



Le società organizzatrici danno appuntamento al prossimo anno anticipando che la seconda edizione del torneo prevederà diverse categorie di partecipazione per adulti,oltre a compagini con calciatori tesserati e non saranno presenti anche le categorie riservate a ragazzi nati negli anni 2003-2004-2005-2006.



Adf Ceparana Calcio Amatori e Asdc Ceparana Calcio ringraziano per la collaborazione e il costante contributo nelle proprie iniziative e manifestazioni:

Comune di Bolano, Epos S.r.l. e Atuttosport di Ceparana