Gaslini Onlus, terminati i gironi di qualificazione

Lerici - Sono terminati a San Terenzo i gironi del 2^ trofeo in favore del Gaslini Onlus di Genova, confermando in gran parte quelli che erano stati i pronostici iniziali: nel Girone A conquista la vetta la forte compagine di Raffaele Borrelli "Quelli del Ricorso" grazie agli 11 gol messi a segno contro il fanalino di coda ASD Golfocalcio di Mattia De Giorgi all'ultima giornata; grazie infatti ad una migliore differenza reti il team di Borrelli riesce a superare "O Sole Mio" dei fratelli Naclerio. Il girone B vede una sola protagonista indiscussa: l'Aston Follia dei fratelli Carbone che termina a punteggio pieno e con il miglior attacco fin qui, giocando anche un ottimo calcio; solo secondi invece i ragazzi di Cecchettini che dovranno assolutamente rifarsi nelle fasi finali vista la grande corazzata (Cesarini, Esposito, Pellini, Bellettini, Todaro, Zambarda...) presentatasi ai nastri di partenza.

Girone C che vede i "Corra..dores" di Tobia Nuti battere anche l'Arcola 11 a 5 nell'ultimo match ed assicurarsi il primato assoluto a punteggio pieno; secondo posto per un buon "Bar Il Pontile" di Ercolano e terzo posto proprio per l'Arcola che fin qui ha un po' deluso le aspettative. Solo ultimi gli over dei "Fuori di Quota" di Michele Taddei che però si dimostrano squadra ostica e per nulla facile da affrontare.

Nel girone D all'ultima giornata si è giocato Tellaro - Atletico Madrink, big match valido per il primato: è stato uno dei match più equilibrati ed emozionanti del torneo, terminato 2 a 2. Solo la differenza reti ha premiato il Tellaro di Nicola Sanguinetti che termina dunque primo nel girone; fanalino di coda uno sfortunato Bagno Anmi.



Classifica cannonieri che vede in testa ad 8 reti il forte Mario Verona de "Quelli del Ricorso" seguito a 7 da Castellanotti (i Corra..dores), Naclerio A. (O Sole Mio), Giannini e Casoni (Tellaro).



Ecco gli accoppiamenti degli ottavi di finale che si disputeranno da domenica 14 luglio:



Quelli del ricorso - Us Longobarda

Bar il Pontile - Big Bamboo

Aston Follia - Asd Golfocalcio

Atletico Madrink - Arcola

I Corra..dores - Bagno Anmi

O Sole Mio - Sante

Tellaro - Fuori di Quota

Planet 365/Pizz Dante - Bunker