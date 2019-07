Gaslini Onlus, martedì la finalissima Tellaro - Atletico Madrink

Lerici - Le semifinali del II Trofeo Gaslini Onlus che si sono giocate giovedì 25 hanno regalato emozioni e grande spettacolo al campo sportivo di San Terenzo.

La prima semifinale ha visto di fronte la "sorpresa" Sante gestita ottimamente da Federico Gerosa e la forte compagine del Tellaro (in foto) di Nicola Sanguinetti e del presidente Andrea Del Corso. Pronti via ed è subito William Casoni show: doppietta per lui e match già in salita per i verdi di casa! Non basta la rete di Nicolò Anselmo a riaprire il match perchè nel secondo tempo viene fuori tutta la classe e l'eleganza del forte centrocampista Federico Restivo (ex giovanili della Lazio) che, anche lui con una doppietta, chiude definitivamente il match! 4 a 1 il risultato e Tellaro che approda alla finalissima.

Nell'altra semifinale solo gran calcio e puro spettacolo d'emozioni per chi ama questo sport; Quelli del Ricorso arrivavano a questo match come favoriti ma, come ben sappiamo, a volte non sempre i favoriti portano a casa l' intera posta in palio; come in questo caso, in cui l'Atletico Madrink vince 4 - 3 solo dopo i tempi supplementari. 2 - 2 al termine dei 50 minuti e 2 - 2 ancora al termine del primo tempo supplementare; poi un uno-due micidiale di Tommaso Sbardella su rigore e di Alessandro Fiocchi su ripartenza portano in auge ed in finale la squadra capitanata da un roccioso Edoardo Casassa (migliore in campo in assoluto). Da segnalare l'ottimo percorso e l'ottima gestione dei responsabili delle due sconfitte che hanno onorato il torneo nei migliori dei modi fino all'ultimo respiro.



Tabellini



TELLARO vs SANTE 4 - 1

TELLARO: Ugenti, Quattromani, Cadente, Ratti, Giannini, Restivo(2), Casoni(2), Iardella, Olmi. All: Cretella Giacomo

SANTE: Adroit, Coratti, Ambrosini, Maracci, Anselmo(1), Forma, Friggeri, Gerosa.



QUELLI DEL RICORSO vs ATL. MADRINK 3 - 4 (d.t.s.)

QUELLI DEL RICORSO: Rotoli, Selimi, Barone, Giovani, Pesare(2), Franceschini, Melluso, Rho, Grasso(1), Bandoni, Verona, Carrera. All: Borrelli Raffaele

ATL. MADRINK: Meloni, Casassa, Baldassini, Lentini, Fiocchi A(3), Corsi, Pucci, Angella, Sbardella(1), Borsi. All: Tarchini Francesco



Al termine del match abbiamo intervistato l'euforico allenatore Francesco Tarchini dell'Atl. Madrink: "Pensavamo di essere inferiori a loro visti i grandi giocatori che hanno in rosa, ma siamo felici di esser giunti in finale, abbiamo fatto un piccolo miracolo sportivo. Ora prepareremo la finale nel migliore dei modi" e l'allenatore del Tellaro Giacomo Cretella: "Abbiamo giocato molto bene, siamo felici di questa vittoria che ci siamo meritati sul campo. Per me il migliore in campo è stato Lorenzo Cadente per il cuore e per la grinta che mette per questa squadra."