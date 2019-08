Gaslini Onlus, è il Tellaro a vincere il trofeo

Lerici - È il Tellaro di Nicola Sanguinetti e Giacomo Cretesi a vincere il 2 trofeo Gaslini Onlus di calcio a 7 svoltosi presso il campo sportivo di San Terenzo.

La forte compagine del presidente Andrea Del Corso ha battuto in finale 6 a 2 la rivelazione Atletico Madrink ben allenata da Francesco Tarchini e Lorenzo Conti; la tripletta di Tommaso Giannini, la doppietta di Federico Restivo e la rete finale di William Casoni hanno permesso dunque al Tellaro di alzare la coppa per la prima volta in questa manifestazione nata l'anno scorso e confermata quest'anno per aiutare e sostenere la ricerca a favore dei bimbi dell'ospedale Gaslini di Genova.

Durante la premiazione, che si è svolta al termine del match, sono stati i calciatori Bentivegna, Biasci ed Agyei della Carrarese Calcio ed il responsabile comunicazioni Cristian Bianchi a consegnare i trofei ai nostri ragazzi.

Ottimo e concreto è stato il lavoro dell'intera organizzazione a partire da Giulio Ponte insieme alla Soc. Usd Santerenzina, a Stefano Bonomi ed al Circoletto Arci di Paola e Serena sempre di San Terenzo.

Sono quindi mille e duecento gli euro raccolti grazie a parte delle iscrizioni di tutte le squadre partecipanti, ai giocatori tramite donazioni personali e grazie alla societa Santerenzina stessa.

Un plauso ed un GRAZIE enorme vanno dunque a: ASTON FOLLIA di Federico Carbone, BIG BAMBOO di Nicola Petacco, ALOHA BEACH di Simone Bellettini, ATLETICO MADRINK di Lorenzo Conti, SANTE di Federico Gerosa, TELLARO di Nicola Sanguinetti, BAGNO ANMI di Daniel Pantiru, FUORI DI QUOTA di Michele Taddei, I CORRA..DORES di Tobia Nuti, O SOLE MIO della famiglia Naclerio, ASD GOLFOCALCIO di Mattia De Giorgi, QUELLI DEL RICORSO di Riccardo Borrelli, US LONGOBARDA di Mattia Piastra, ARCOLA di Edoardo Raimondi, BAR IL PONTILE di Andrea Ercolano e BUNKER di Valerio Cattani.

Giulio e la società Santerenzina saranno ospiti del Gaslini il giorno 19 agosto per consegnare l'assegno da 1200€ personalmente e per visitare l'intero reparto pediatrico della struttura genovese.