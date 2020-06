Footgolf, sabato prossimo il via ufficiale

Lerici. Tutto rimandato a sabato 13 giugno causa il maltempo che sta caratterizzando queste prime giornate del mese.

Il parco del Golf Club Marigola verrà dunque aperto dalle 13 alle 18 di sabato prossimo ai giocatori che volessero avvicinarsi al Footgolf, sia essi giovani che meno giovani, sia essi alle prime armi o più esperti.



Il percorso prevede 9 buche una più tecnica ed entusiasmante dell'altra; la giornata prevede una piccola spiegazione delle regole fondamentali del footgolf, un giro a piedi del parco e quindi delle 9 buche, e successivamente inizierà la parte pratica: gruppi di 4 giocatori che partiranno da buche diverse e svolgeranno due volte il giro completo (18 buche in totale). Al termine piccolo rinfresco sempre rispettando quelle che sono le attuali disposizioni sulle norme di sicurezza e di distanziamento sociale.



È obbligatoria la prenotazione entro giovedi 11 giugno ai numeri 3490987495 (Giulio) oppure 3393179987 (Stefano) in quanto l'accesso è limitato. Per info contattare sempre questi numeri via telefono oppure whatsapp.