FootVolley San Terenzo, si parte mercoledì

Lerici - Inizierà ufficialmente mercoledi 17 luglio la III Edizione del FootVolley sempre presso la spiaggia libera di San Terenzo dalle 20 in poi.

Non saranno presenti i campioni in carica Andrea Croci e Vincenzo Ranieri per difendere il titolo, ma i vice campioni Tommaso Biggi e Andrea Lorenzoni si! Sono quindi loro, per i bookmakers, i super favoriti...ma attenzione ad alcune coppie (Barabino/Sbarra, Spagnoli/D'Alessandro, Cantatore/Giovannelli per citarne alcune), che sicuramente si batteranno fino all'ultimo set per aggiudicarsi l'ambito scudetto 2019.

Ricordando che ognuno dei sei gironi verrà giocato tutto in un' unica serata e che al termine degli stessi avverrà una suddivisione tra Serie A e Serie B in base al piazzamento in classifica, invitiamo chiunque lo volesse a seguire presso la passeggiata a mare di San Terenzo uno degli eventi più divertenti ed emozionanti dell'estate sportiva spezzina!

Il Bar Teddy di Alessandro Poletto, il nuovissimo bar Caffè dei Poeti di Simone Pala e il ristorante Delizie del Mare di Matteo Paita non mancheranno anche quest'anno ad accompagnare tutti i presenti e i partecipanti con squisiti aperitivi e cene di altissima qualità! Per cui non manca davvero nulla...solo il fischio d'inizio del torneo, sempre ben curato e gestito da Giulio Ponte e Stefano Bonomi con la collaborazione del comune di Lerici.



Ecco le 24 coppie partecipanti suddivise nei 6 gironi:



Girone A: il 17/7

Angiolelli/Richerme

Liotti/Ponte

Monfroni/Bonelli

Anselmo/Borzi/Orlandi



Girone B: il 20/7

Cantatore/Giovannelli

Stella/Quaranta

Barabino/Sbarra

Ardovino/Sanguinetti



Girone C: il 23/7

Biggi/Lorenzoni

Moreni/Guido

Poletto/Arena

Di Carlo/Zeri/Ceppodomo



Girone D: il 24/7

Bonomi/Gabelloni

Figoli/Clausi

Coppola/Bertagna

Caboara/Paita



Girone E: il 28/7

Passalacqua/Passalacqua

Spagnoli/D'Alessandro/Aliboni

Terribile/Boni

Quattromani/Garibotti



Girone F: il 29/7

Morettini/Antonelli

Frione/D'Andrea

Gerosa/Fresco

Larcombe/Castagna



Finalissima di serie A prevista per il 1° agosto



G.L.