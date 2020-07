Edizione record per la Summer Champions League

Sarzana ( SP ) - E' iniziato ufficiale il conto alla rovescia per la settima edizione della “Summer Champions League”, l'importante kermesse di calcio giovanile organizzata dall'instancabile patron Alessandro Luciani che si disputerà a partire da martedì 7 luglio presso il centro sportivo Canale di Castlenuovo Magra. Una manifestazione che negli anni è cresciuta tanto attirando su di se l'attenzione di molti addetti ai lavori spezzini ma non solo, infatti nelle precedenti edizioni spesso si sono visti in tribuna osservato di società professioniste, oltre a un pubblico che anno dopo anno ha riempito sempre di più il bellissimo centro sportivo di Castelnuovo Magra. Un torneo che è diventato un punto fermo dell'estate spezzina che quest'anno vedrà scendere in campo i bambini delle annate dei 2008, 2009, 2010 e 2011, tutti pronti a sfidarsi per salire sul gradino più alto del podio. L'edizione 2020 si preannuncia quella dei record con ben 58 formazioni iscritte, ovvero 12 nel torneo dedicato ai 2011, 15 quelle impegnate nel torneo riservato alla categoria dei 2012, 16 quelle del torneo dei 2009 mentre 15 saranno quelle che scenderanno in campo nel torneo riservato alla categoria dei 2008. Raggiante il patron Alessandro Luciani, che assieme al suo staff ha lavorato quotidianamente per la realizzazione di questo bellissimo e seguitissimo torneo giovanile: “In questi ultimi mesi – afferma – abbiamo vissuto momenti difficili sotto tutti gli aspetti ma finalmente, seppur molto lentamente, stiamo vedendo la luce infondo al tunnel. Nonostante il momento, però, non ci siamo lasciati scoraggiare e abbiamo sempre lavorato quotidianamente per cercare le soluzioni migliori per poter permettere ai bambini di scendere in campo. Insieme al mio staff abbiamo studiato, seguendo le direttive governative e regionali, un protocollo per garantire a tutti la sicurezza necessaria. Ora, dopo mesi difficile e pieni di paure e ansie, siamo pronti per il via ufficiale di questa manifestazione che quest'anno vedrà impegnate 58 formazioni”. Quindi è tutto pronto al Centro Sportivo di Castelnuovo Magra dove anche per questa edizione i nostri piccoli campioni in erba si trasformeranno in piccoli Messi, Ronaldo.