Ecco come è andata la Summer Soccer Week

La Spezia - Vietato parlare di calcio minore quando scendono in campo i calciatori del futuro e le ragazze del calcio femminile. La sette giorni organizzata dal centro sportivo dei colli spezzini, sotto la regia del responsabile eventi Vincenzo Carfora, è la vetrina per la leva 2007, per gli under 10 e per il calcio femminile, in costante crescita e spesso presente nelle manifestazioni sportive organizzate dal centro sportivo spezzino. Chiude la rassegna e la arricchisce di contenuti artistici l'esibizione live dei Moondogs, gruppo musicale junior (7-14 anni) dell'accademia Bianchi, ottimamente diretto dal maestro Gianni Grondacci.

Apre la manifestazione la due giorni dedicata agli under 10 (leva 2009) vinta dal team La Pianta 310 del duo Fazi/Ciappei con uno straordinario tabellino di marcia fatto di sole vittorie. Piazza d'onore per l'Ausonia di mister Fantinati e gradino più basso del podio, in coabitazione, per il Real Foce di De Vita e la Roma di coach Marsigli. I premi speciali vengono assegnati al miglior portiere Matteo Tomaino (La Pianta), al capocannoniere Giacomo Pintus (La Pianta) e al miglior giocatore Davide Menini (Ausonia).

La rassegna under 12 (leva 2007) è appannaggio della Juventus dei mister Zangani e Guastini. I bianconeri si aggiudicano il “mini”campionato davanti al Sassuolo di Zuccherelli, all'Atalanta dell'esperto Terribile e al Milan di mister Boriassi. Note di merito per il miglior portiere Pietro Ferrari (Atalanta), il capocannoniere Cristiano Mastrini (Juventus) e per il miglior giocatore del torneo Gabriele Chiartelli del Sassuolo.

Chiude la rassegna il calcio femminile con la seconda edizione della Pink Football Cup. Ad alzare il trofeo il Picco's Team dell'intramontabile bomber Michela Picco che ha la meglio sulle Mikamale di Micaela Stefani, terza piazza per le under dell'Alice's Team capitanate da Alice Pieri e, a chiudere, il Soccer Team di Sonia Ercolino. Ad aggiudicarsi i premi speciali Micaela Stefani, miglior portiere della manifestazione, la giovanissima Alice Lombardo, capocannoniere con 6 reti realizzate e Carolina Polese, miglior giocatore dell'intera rassegna.