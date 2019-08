Dodici veri vincitori nel torneo di solidarietà "Tive6"

I ricavi delle iscrizio del terzo torneo in memoria di Matteo Tivegna sono serviti per donare un visualizzatore per vene a raggi infrarossi al Pronto Soccorso della Spezia

La Spezia - Complimenti al Valdettaro che si aggiudica la terza edizione del "Memorial Tive6" con il successo nella finale contro la formazione dei Prati per 4 a 1 e complimenti a Davide Ardovino>/e> premiato con la targa donata dall'As Veppo in qualità di miglior giocatore del torneo.



Ma il vero successo del Torneo svolto nei campi a 7 del DLF e di Rebocco dal 11 luglio e terminato ieri sera, va equamente diviso fra le dodici squadre partecipanti: Fuoricampo, Arezzus Dea MK Store, Islam, Pizzeria Dante, Bar Picchi, Atopoe, A.s Tronauti, Off Ponte che grazie alla loro iscrizione hanno contribuito significativamente alla raccolta fondi destinata alla donazione del visualizzatore per vene a raggi infrarossi al Pronto Soccorso della Spezia.



Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato:



il Presidente della Uisp Calcio Mauro Bravo che ha sottolineato la proficua collaborazione fra le associazioni finalizzata ad un atto di solidarietà concreta a favore della comunità.



Nicolò Maracci e Luca Cozzani dell'associazione Tive6 che hanno illustrato il progetto di donazione del "Vein Viewer" che ha avuto il 30 luglio u.s. la prima concretizzazione con donazione dell'apparecchiatura al Pronto Soccorso di Sarzana,

Nicolò e Luca, grazie al successo del torneo ed in vista delle prossime iniziative di raccolta fondi prevedono che entro il prossimo novembre si possa raggiungere l'obbiettivo di donare la seconda apparecchiatura al Pronto Soccorso della Spezia."



Un particolare ricordo a Matteo è stato dedicato dalla "Special Guest" della serata Federico La Valle la voce del tifo Aquilotto.