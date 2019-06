Decise le semifinali al Master of Class 2003 di Padre Dionisio

La Spezia - Venerdì 28 a partire dalle ore 20.00, presso l'impianto a 7+7 giocatori del Padre Dionisio Sporting Club, la Gelateria Riccardo, prima classificata del girone B, affronterà il Real F di mister Centi, seconda formazione classificata nel girone A. A seguire, la leader del girone A Bar Giardino se la vedrà con l'Atletico P.B. di mister Terribile. A decidere gli accoppiamenti del final four l'ultima giornata dei gironi eliminatori dove il Bar Giardino di mister Santi ha la meglio, dopo un match tirato e con un chirurgico 4 a 3, sul Real F dell'accoppiata Centi/Maggiari e la Gelateria Riccardo del giovane Drovandi regola, con un perentorio 13 a 6, l'Atletico P.B. di Terribile.



Di seguito, il dettaglio degli ultimi incontri dei gironi eliminatori:



BAR IL GIARDINO - REAL F 4 - 3

Reti: Magistrelli 2, daniello, Tuvo (Giardino); Stradini, Mulattieri, Maggiari (Real F.)



Parte forte il team di Riomaggiore che impone ritmo e intensità al match, sblocca Magistrelli e raddoppia il talentuoso Daniello, MVP di gara e autentica spina nel fianco della difesa dei verdi di Fezzano. L'ottimo Stradini riapre la gara ma Magistrelli, con la doppietta personale, riporta la partita sul 3 a 1. E' Tuvo, in mischia, a porre un'assicurazione sul match con il temporaneo 4 a 1 per i ragazzi di Santi. Decisa reazione del team di Centi con il talento 2004 Mulattieri, su calcio piazzato e la splendida rete di Maggiari che ruba palla agli avversari e trova l'angolino alla sinistra dell'estremo difensore.

Il legno, ancora di Stradini dalla distanza, certifica la vittoria del Bar Giardino e la prima posizione nel girone.



GELATERIA RICCARDO - ATLETICO P.B. 13 - 6



Non sempre il risultato finale rispecchia l'andamento della gara disputata, l'incontro tra la GELATERIA RICCARDO, una tra le accreditate al titolo finale, e l'ATLETICO P.B. è stato combattuto ed equilibrato per una buona frazione di giuoco con le formazioni che si sono date battaglia fino al parziale di 5 a 5. l'ATLETICO, ben organizzato e sotto le direttive del valido Terribile, contiene le sfuriate di Bianchi & C. mandando in rete tutti i gioielli della Piana, Chaabti in primis, Lunghi, Grasso, Manfroni e Harimec Oussama. Alla distanza, il team di Drovandi sfoggia tecnica, gamba e carattere, Bianchi Sebastiano fa il resto segnando 9 reti sul suo personale tabellino e aggiudicandosi la terza nomination come MVP del match.



Finali dal 10 al 5 posto sabato 29 a partire dalle ore 19.00



Finali dal 4 al 1 posto domenica 30 a partire dalle ore 20.00