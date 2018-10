Decisa la finale del 43° torneo Locanda Alinò

Il torneo, organizzato fin dal 1976 dal prof. Pier Giorgio Baudinelli e riservato agli over 45, è arrivato all'atto finale presso gli impianti sportivi dell'Arci Pianazze

La Spezia - Sarà Primo Team - Moto Masini la finalissima della 43^ edizione del torneo calcistico over 45 Locanda Alinò organizzato dal lontano 1976 dal prof. Pier Giorgio Baudinelli presso gli impianti sportivi dell'Arci Pianazze del presidente Mario Arfanotti. Questo il responso delle due combattute semifinali che hanno visto nella prima il sofferto successo in rimonta degli orange di Primo Codeluppi su una irriducibile Real Coregna di Riccardo Braccaloni (4-2) mentre i gialli di Massimo Masini superavano solo nel finale la forte ma incompleta compagine dell'Ottica Damiani Ceparana (5-3).

La finalissima, vista la storica longevità della manifestazione, avrà il privilegio di essere ospitata (mercoledì alle 20.30) al Ferdeghini grazie alla disponibilità dello Spezia Calcio e dei suoi dirigenti. Al termine della gara la ricca premiazione con premi speciali e di rappresentanza ed in particolare l'artistico trofeo dell'Incisoria Pallone messo in palio da Ciro e Beppe titolari della Locanda Alinò di via del Molo.

Alla 43^ edizione avevano partecipato DR Carrozzeria, FL Legnami, Levanto, NonsoloTabacchi e nei preliminari Casoni Federico Caldaie, GMB Baldini Elettrodomestici, PSE Grafica Stampa,ristorante Pin Bon Canarbino, Autocarrozzeria La Pianta e Bar Hemingway.

La finalissima, che per la cronaca sarà la partita numero 1025 del torneo, sarà arbitrata dall'ex internazionale Luca Maggiani attuale Slo dello Spezia Calcio.

Classifiche speciali

Goleador (memorial Adriano La Pera) Calzolari, miglior portiere (Ass.ne Generali) Bertola, gol più bello (ristorante Pepe Nero) Tintori, miglior giocatore ( La Pia Centenaria) Bottiglioni, Fair play ( Salumificio Pignone) Diano, Coppa disciplina (Cantine Lunae Bosoni) Levanto, gesto tecnico (Frantoio Lucchi Guastalli) Venturini, Old Boy (Panificio Stradini Le Grazie) Lombardi.