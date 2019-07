Coppa della Provincia, alla Pizzeria Il Pozzo la II edizione

La Spezia - E' la formazione del popolare Paolo Rossi, targata Pizzeria Il Pozzo di Bonaccorsi ad aggiudicarsi la seconda edizione della Coppa della Provincia, rassegna di calcio a 7 riservata alle annate 2005/2006, svoltasi presso il rettangolo verde di Padre Dionisio Sporting Club di via dei Colli con la partecipazione di 8 formazioni in rappresentanza del territorio provinciale. La selezione del Centro spezzino, forte di spiccate individualità e di un organico ben assemblato, si aggiudica il titolo ed iscrive il proprio nome sull'Albo d'Oro, al Portovenere la prima edizione, ottenendo la finale con un netto 9 a 0 malgrado l'ottimo primo tempo disputato dalla formazione di Ierrobino e Gaggini.

Gradino più basso del podio per il Ceparana Chez des Amis di mister Pablo Ercolini, che si aggiudica la finale per il terzo posto con un chirurgico 1 a 0 a spese del Cadimare Nottingham del duo Bruni/Paganini.



Finale 3 – 4 posto



Ceparana Chez des Amis – Cadimare Nottingham 1 – 0

Reti: Treppiedi [Ceparana]



Match equilibrato tra la formazione della bassa val di vara e il Cadimare, giunto in finale ad organico ridotto e costretto a rinunciare a bomber Conte fin dalle prime battute di gioco a causa di un lieve infortunio. A risolvere il match il 10 Lorenzo Treppiedi che mette il sigillo sulla finale e regala il bronzo al team di Ercolini.



Finale 1 – 2 posto



Spezia Centro “Il Pozzo” - Real Pianazze 9 – 0

Reti: Zanca (4), Bordin (3), Colaiuta, Mazza [Spezia Centro]



Il plotone di mister Rossi mette nel mirino la porta protetta da Gaggini fin dalle prime battuta di gioco, segna con Mazza e chiude la prima frazione con la doppietta dell'incontenibile Bordin ma il Real del duo Gaggini-Ierrobino non esce dal campo e mette sotto pressione l'ottimo Dido grazie alle giocate e al ritmo di Giampietri. Il secondo tempo è Zanca Show , quattro reti e una perla confezionata grazie ad un doppio controllo di testa seguito da una rovesciata volante che trova il sette della porta ospite. A segno anche bomber Colaiuta per il definitivo 9 a 0.

Cerimonia di premiazione alla presenza del responsabile tornei della struttura dei colli Spezzini, Vincenzo Carfora e del vicepresidente dell'Asd Club Levante, Santi Maurizio. Premi per tutte le otto formazioni partecipanti. Premio speciale al capocannoniere del torneo Leonardo Bordin (Spezia Centro) autore di 10 centri. Miglior portiere ex-aequo Niccolo' Dido (Spezia Centro) e Tommaso Angrisani (Ceparana). Luca Zanca (Spezia Centro) è il miglior giocatore dell'intera rassegna.



Nella classifica finale della rassegna calcistica a cura dell’Aics troviamo:



1^ Spezia Centro Pizzeria il Pozzo

2^ Real Pianazze

3^ Ceparana Chez des Amis

4^ Cadimare Nottingham Forrest

5^ Aulla

6^ Valdivara I Dragoni

7^ Pagliari Scarsenal

8^ Marola Gli scugnizzi