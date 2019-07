Cinque super ospiti sposano la causa del Gaslini Onlus

Lerici - Saranno cinque i super ospiti presenti questa sera alla finalissima delle ore 21 a San Terenzo: oltre a Maccarone e Tavano anche Daniel Kofi Agyei (ex Fiorentina e Juve Stabia), Bentivegna (ex Palermo), Tommaso Biasci (ex Livorno). I cinque giocatori della Carrarese hanno dunque sposato questa splendida causa in favore dei bimbi dell' ospedale Gaslini di Genova e li troveremo sul campo di San Terenzo dalle 21 in poi. Saranno loro ad assistere alla finalissima tra Tellaro e Atl. Madrink e quindi successivamente a premiare i nostri giocatori.

Tutto è dunque pronto per la finale del 2 trofeo Gaslini Onlus organizzato in primis da Giulio Ponte con l aiuto di Stefano Bonomi e della società usd Santerenzina.