Campionato Spezzino, iscrizioni aperte per la stagione 2019/2020

La Spezia - Sono aperte le iscrizione ai campionati di calcio a sette Aics, importante manifestazione calcistica provinciale organizzata da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia dell'instancabile Franco Atzei e del suo staff. Da lunedì 2 settembre, infatti, sarà possibili iscrivere la propria formazione al costo di 150,00 euro più la cauzione di 100,00 euro, mentre ogni calciatore avrà un costo di 12,00 euro compresa la copertura assicurativa di base. Le date della nuova stagione - La nuova stagione prenderà ufficialmente il via nella giornata di lunedì 9 settembre con il torneo precampionato dove in palio ci sono i palloni da gara, oltre allo sconto per il campionato 2019/2020. Da giovedì 19 ottobre, con termine iscrizione fissata per martedì 1 ottobre, prenderà il via il campionato, con la novità dei campionato divisi per Serie A, Serie B e Serie C. Durante la stagione, come di consueto, le coppe europee Spezia Champions League e Spezia Europa League, manifestazioni in collaborazione con il Centro Sportivo Nave di Sarzana, oltre alle Coppe di Lega Spezia Cup, dove parteciperanno tutte le formazioni iscritte. Al termine della stagione la fase finale nazionale in collaborazione con Minifootball Italia. Per maggiori informazioni telefonare al seguente numero 335/5300706