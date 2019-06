Campionato Spezzino, entra nel vivo la “Trecentodieci Cup”

La Spezia - Entra sempre più nel vivo la competizione 2019 della “Trecentodieci Cup”, torneo di calcio a sette organizzato da Campionato Spezzino che si disputa sui terreni in sintetico del Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia. Si qualificano alla semifinale le formazioni della Ligure Traslochi, Terzo Tempo, Omeca e Sbullonati, mentre per la competizione “Try Again”, ovvero le formazioni eliminate nella prima fase, conquistano l'accesso alle semifinali le formazioni della Virtus Fre, Caffè dei Poeti, Gold Gym e NVG Fezzano. In evidenza Ferrari della Virtus Fre e Beretti del Palasprint ForMe, entrambi a segno con quattro reti. Di seguito i risultati e i marcatori, oltre agli accoppiamenti del prossimo turno.



Trecentodieci Cup, risultati Quarti di finale

La Ligure Traslochi – Pulcinella Team 6-0 ( A tavolino )

Terzo Tempo – Planet win 365 Ceparana 5-4 ( Pasquali, Incarnato (2), Zambrano, Yauheni; Ghita (3), Scattina )

Mondo Pizza – Omeca 3-4 ( Bonadies, Costigliola, Ramacca; Del Bene (2), Siano, Forma )

Fulgor FC – Sbullonati 3-6 ( Lazzini, Spinetti, Baroli; Belettini (3), El Bahia, Maramotti, Dell'Ovo )

Programma Semifinale: La Ligure Traslochi – Terzo Tempo; Omeca – Sbullonati.



Trecentodieci Cup, quarti di finale Try Again

Virtus Fre – Palasprint ForMe 7-6 ( Cantoni (3), Ferrari (4); Cacacem Scarpato, Vinci, Berretti (4), Cornacchia )

Sitep Italia FC – Caffè dei Poeti 1-3 ( Boanghina; Vita (3) )

Gold Gym – Bar Ravenna 7-3 ( Duce (2), Lara Rodriguez (3), Cozzani, Brizzi; Benetti (3) )

NVG Fezzano – Ecuador 6-0 ( A tavolino )

Programma Semifinale: Palasprint ForMe – Caffè dei Poeti; Gold Gym – NVG Fezzano