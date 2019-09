Campionato Spezzino, è iniziato la “Training Cup 2019”

La Spezia - Ha preso il via ufficialmente l'edizione 2019 della “Training Cup”, importante manifestazione di calcio amatoriale AICS a sette organizzata da Campionato Spezzino che si disputato sui terreni in sintetico di nuova generazione del Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia. Al via venti formazioni che sono state suddivise in cinque gironi da quattro squadre, che si contenderanno il passaggio del turno con partite di sola andata. Vediamo nel dettaglio la prima giornata. Nel Girone A, le reti di Carta, autore di una doppietta, e di Del Pistoia, quest'ultimo a segno con un pregevole poker di reti, regalano i primi tre punti stagionali alla formazione dell'Omeca che batte 6-4 il Ria Real, quest'ultimo a segno con Giusti, Ceccarini, Ibba e Masi. L'atteso big match va alla formazione del Tutto Gelato Fossitermi che batte 5-8 l'Avanti Tutta Triacca Trasporti, a segno con la tripletta di Santunione e alla doppietta di Mazzantini, grazie ai gol realizzati dalla coppia Tonelli – Bertagna, a segno rispettivamente con cinque e tre reti. Nel Girone B, la New Team cala il poker alla Fulgor FC con le doppiette realizzate da El Caidi e Sergini, mentre le reti di Casalini, Pucci, Vareschi, a segno con una tripletta, e Conti, quest'ultimo autore di una doppietta, spingono alla vittoria il Caran che batte 7-6 il Paslasprint For Me, quest'ultimo a segno con le doppiette di Berretti e Scarpato e le singole di Vinci e Ramalli. Nel Girone C, grazie alla vittoria conquistata contro la Colomba, vittoria arrivata grazie alle reti di Bruccini, Pizzuti e Bussolino, quest'ultimo a segno con una doppietta, l'Im.Co Taverna del Metallo si porta momentaneamente al vertice del girone, anche in virtù del pareggio tra il Carpe Diem e la Borgata Marinara Canaletto. Nel Girone D, vince a tavolino la formazione della Pizzeria Massaniello, mentre le reti di Agliano, autore di una doppietta, Filippelli, Gardini, Maccarone e Mikhaliak portano i primi tre punti alla formazione del Terzo Tempo che batte 6-2 la Gold Piangina Gym. Nel Girone E, la quotata formazione della Ligure Traslochi batte 8-4 la Pizzeria Pulcinella Sbullonati, quest'ultima a segno con El Bahia, autore di due reti, Torracca e Belettini, grazie alle doppiette di Vaiano e Battolla, oltre alle singole di Gambino, Angelotti, Grella e Morina,





Girone A: Omeca – Ria Real 6-4 ( Carta (2), Del Pistoia (4); Giusti, Ceccarini, Ibba, Masi ); Avanti Tutta Triacca Trasporti – Tutto Gelato Fossitermi 5-8 ( Santunione (3), Mazzantini (2); Tonelli (5), Bertagna (3) ). Classifica: Tutto Gelato Fossitermi, Omeca 3, Ria Real, Avanti Tutta Triacca Trasporti 0.

Girone B: Fulgor FC – New Team 0-4 ( El Caidi (2), Serghini (2) ); Caran FC – Palasprint ForMe 7-6 ( Casalini, Pucci, Vareschi (3), Conti (2); Berretti (2), Scarpato (2), Vinci, Ramalli.

Classifica: New team, Caran 3; Palasprint ForMe, Fulgor FC 0.

Girone C: Carpe Diem – B.M Canaletto 3-3 ( Piccioli, Lo Bue; Aut. Coletta, Barbieri, Gregoli ); La Colomba – Im.Co Taverna del Metallo 3-4 ( Figaia (2), Tonini; Bruccini, Bussolino (2), Pizzuti ). Classifica: Im.Co Taverna del Metallo 3; B.M Canaletto, Carpe Diem 1; La Colomba 0.

Girone D: Gold Piangina Gym – Terzo Tempo 2-6 ( Agliano (2), Filippelli, Gardini, Maccarone, Mikhaliak ); Pizzeria Masaniello – Sitep Italia 6-0 ( A tavolino )

Classifica: Pizzeria Masaniello, Terzo Tempo 3; Gold Piangina Gym 0; Sitep Italia -1.

Girone E: La Ligure Traslocchi – Pizzeria Pulcinella Sbullonati 8-4 ( Gambino, Vaiano (2), Angelotti, Battolla (2), Grella, Morina; El Bahia (2),Torracca, Belettini )

Classifica: La Ligure Traslocchi, Angenzia Marittima Mattera 3, Pizzeria Pulcinella Sbullonati, Macelleria Gastronomia Pescetto 0.



Classifica marcatori: Tonelli Davide ( Tutto Gelato Fossitermi ) 5 reti; Del Pistoia Marco ( Omeca ) 4 reti; Santunione Fabio ( Avanti Tutta Triacca trasporti ), Vareschi Davide ( Caran FC ) e Bertagna Andrea ( Tutto Gelato Fossitermi ) 3 reti.