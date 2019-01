Campionato Spezzino, dopo la sosta ripartono i campionati

La Spezia - Dopo la sosta natalizia ripartono i campionati Aics di calcio a cinque e calcio a sette organizzati da Campionato Spezzino, tutti giunti in procinto di disputare la nona giornata. Nel campionato invernale di calcio a 5 c'è grande attesa per il big match tra la MTU Italia e la formazione del T9, partita in programma al River Sporting Club di Arcola nella serata di lunedì 7 gennaio alle ore 21:30, mentre nel campionato invernale riservato alle formazione di calcio a sette i big match sono La Colomba – Omega ( girone 1 ), Avanti Tutta Triaca Trasporti – Enoteca dei Bardi ( girone 2 ), New Fitness Club – Sitep Italia ( girone 3 ) e Ecuador – Casa Antica Bioedile ( girone 4 ). Di seguito il programma completo delle partite che si disputeranno a partite da lunedì 7 gennaio.



Campionato Invernale di calcio a 5, 8a giornata

07/01 Atletico Ma non troppo – Rinnova, La Pianta 310 ore 20:30

07/01 MTU Italia – T9, River Sporting Club ore 21:30

07/01 Strinati – MK, La Pianta 310 ore 21:30

07/01 Bar Il Pontile – Olandese Volante, La Pianta 310 ore 22:00

08/01 Stralunati – Podenzana All Strars, La Pianta 310 ore 20:30

10/01 Pizzeria L'Arcolana – Vulturii, River Sporting Club ore 20:00

10/01 Newcastle – I mammelloni, River Sporting club ore 21:00

Riposa: Petti di Pollo

Classifica: Podenzana All Stars, Vulturri, MTU Italia 16; T9 11; Olandese Volante 10; MK, stralunati 9; Petti di pollo 8; I Mammelloni, Bar Il Pontile, Newcastle 6; Atletico ma non troppo 5; Pizzeria L'Arcolana 3; Rinnova 0; Strinati -1



Campionato Invernale di calcio a 7, Girone 1, 9a giornata

09/01 Galacticos – I Piangina, San Terenzo ore 20:00

09/01 Birrificio del Golfo – Real Bozi, La Pianta 310 ore 20:00

09/01 B.M Canaletto – Sbullonati, Padre Dionisio Sporting Club ore 20:00

09/01 Planet Win 365 Ceparana – Ria Real, Padre Dionisio Sporting Club ore 21:00

09/01 La Colomba – Omeca, Berghini di Sarzana ore 21:15

Classifica: Omeca 22; La Colomba 21; Birrificio del Golfo 15; I Piangina, B.M Canaletto 14; Ria Real 10; Planet Win 365 Ceparana, Sbullonati 7; Real Bozi 5; Galactios -1





Campionato Invernale di calcio a 7, Girone 2, 9a giornata

09/01 Gold Gym – New Team, La Pianta 310 ore 21:00

10/01 Alta Lunigiana – Spezia Carni Fresche, Padre Dionisio Sporting Club ore 21:00

10/01 IM.CO Taverna del Metallo – CSI Vernazza, I Buggi ore 22:00

10/01 Avanti Tutta Triacca Trasporti – Enoteca dei Bardi, Pianazze Mario Scopsi ore 22:00

10/01 Palaspint – Virtus Fre, La Pianta 310 ore 22:00

Classifica: Avanti Tutta Triacca Trasporti 20; IM.CO Taverna del Metallo 17; New Team 15; Enoteca dei Bardi 14; CSI Vernazza, Palasprint, Alta Lunigiana 10; Spezia Carni fresche 7; Virtus Fre 5; Gold Gym 4.



Campionato Invernale di calcio a 7, Girone 3, 9a giornata

10/01 Vecchia Scuola Marola – T9, Padre Dionisio Sporting Club ore 20:00

10/01 la Ligure Taslochi – NVG Fezzano, La Pianta 310 ore 20:00

10/01 New Fitness Club – Sitep Italia, I Buggi ore 21:00

10/01 Pulcinella Team – Bar Pasticceria Giubea, San Terenzo ore 21:00

10/01 Terzo Tempo – Pizzeria Dal Mancio, La Pianta 310 ore 21:00

Classifica: La Ligure Traslochi 21; New Fitness Club 16; Terzo tempo 15; Sitep Italia 13; T9, Vecchia Scuola Marola 12; Bar Pasticceria Giubea 9; Pulcinella Team, Pizzeria Dal Mancio 7; NVG Fezzano -1



Campionato Invernale di calcio a 7, Girone 4, 9a giornata

11/01 Ecuador – Casa Antica Bioedile, La Pianta 310 ore 20:00

11/01 Owl's City – Dinamo Spritz, La Pianta 310 ore 21:00

11/01 Fulgor FC – Booh Bar Bonsai, I Buggi ore 21:00

11/01 Old Boys – Arci Nuova Luni, Padre Dionisio Sporting Club ore 21

Riposa: Shamrock Pub

Classifica: Shamrock 20; Old Boys 18; Casa Antica Bioedile 16; Ecuador 13; dinamo Spritz 12; Booh Bar Bonsai, Arci Nuova Luni 5; Fulgor 3; Owl's City -2