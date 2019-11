Campionato Spezzino, al via le coppe “europee” di calcio a sette

La Spezia - La musica della Champions League è pronta a suonare sui campi dei centri sportivi di Nave di Sarzana, della Pianta 310 della Spezia e del Trincero della Spezia, ovvero i teatri dell'edizione 2019/2020 della Spezia Champions League di calcio a 7 organizzata da Campionato Spezzino di patron Franco Atzei. Questa sera, infatti, sono in programma le prime partite della competizione che vedrà scendere in campo anche le formazioni impegnate nelle coppe Spezia Europa League e Spezia Cup. Di seguito il programma completo delle tre manifestazioni.





Spezia Champions League

Girone A, il programma della prima giornata

13/11 Lakomitiv Loska – La Ligure Traslochi, Centro Sportivo Nave di Sarana ore 20:30

14/11, L'Albicocca big Bamboo – la Colomba osteria La Caletta, Centro Sportivo Nave di Sarzana ore 20:30

Girone B, il programma della prima giornata

14/11, Giemmebi Infissi – Old Boys, Centro Sportivo Nave di Sarzana ore 21:30

15/11, Nove Punto 80 – Avanti tutta Pluriparts, Centro Sportivo Nave di Sarzana ore 21:30

Girone C, il programma della prima giornata

13/11, New Team – Herta Vernello Nave, Centro Sportiva La Pianta 310 della Spezia ore 20:00

13/11, Im.Co Taverna del Metallo – La Squadra di Tino, Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia ore 21:00

Girone D, il programma della prima giornata

13/11, pizzeria Masaniello – Bar Eliseo, Trincerone della Spezia ore 22:00

15/11 Caran FC – Pizzeria Bacetto, Centro sportivo La Pianta 310 della Spezia ore 20:30



Spezia Europa League

Girone A, il programma della prima giornata

13/11, Omeca – Vit All Infissi, Padre Dionisio Sporting Club della Spezia ore 21:00

14/11, Palasprint ForMe – Macelleria Gastronimia Pescetto, Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia ore 22:00

Girone B, il programma della prima giornata

14/11, B.M Canaletto – Fulgor FC, Padre Dionisio Sporting Club della Spezia ore 21:00

15/11, Alta Street – Pizzeria Pulcinella Sbullonati, Centro Sportivo Nave di Sarzana ore 20:30

Girone C, il programma della prima giornata

14/11, Gold Piangina Gym – Palomita Blanca, Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia ore 20:00

14/11, Alta Lunigiana – Sitep Italia, Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia ore 21:00

Girone D, il programma della prima giornata

13/11, Calcio Nave – Dinamo Spritz, Centro Sportivo Nave di Sarzana ore 21:30

14/11 CSI Vernazza – Terzo tempo, Padre Dionisio Sporting Club della Spezia ore 20:00



>b>Spezia Cup

Girone A, il programma della prima giornata

13/11, Pegazzano – Pulcinella Team, Padre Dionisio Sporting club della Spezia ore 20:00

Riposa: Agenzia Marittima Mattera

Girone B, il programma della prima giornata

14/11, La Marina Of Chelli Le Grazie – Virtus Fre, San Terenzo ore 21:00

Riposa: Titano

Girone C, il programma della prima giornata

13/11, Tonnorospo – Tutto Gelato Fossitermi, Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia ore 22:00

Riposa: Brigola

Girone D, il programma della prima giornata

13/11, Real Bozi L'Incanto Lerici – San Marco Service, Trincerone della Spezia ore 21:00

Riposa: Oto Melara

Girone E, il programma della prima giornata

14/11, Oratorio Don Bosco – The Garden FC Sarzana Ricambi, San Terenzo ore 20:00

Riposa: Carpe Diem