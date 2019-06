Calcio Spezzino Open FIGC, iscirizioni aperte

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione “ Calcio Spezzino Open FIGC”, il torneo notturno di calcio a sette che prenderà il via lunedì 15 luglio e si concluderà venerdì 9 agosto al Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia. Calcio Spezzino Open FIGC è un torneo senza limiti di tesserati e soprattutto è un torneo riconosciuto dal Comitato Provinciale FIGC della Spezia. L'iscrizione è di euro 100,00. Per tutte le info è possibile contattate entro il 10 luglio il seguente numero telofonico 333/5300706 oppure la segreteria del Centro sportivo La Pianta 310 in via della Pianta 310 telefono 0187/513193