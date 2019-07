Beach Soccer Luni Mare, tutto pronto per le semifinali

Luni Mare - Giocati in settimana quarti di finale in gare di andata e ritorno: continua la favola degli "Arcolizzati" di Alessandro Attìvissimo & C. che, contro ogni pronostico, passano il turno e approdano in semifinale; i ragazzi di Arcola (voto 9 per il portiere Quintavalla, per i difensori Milone e Stelitano e per i bomber Attivissimo e Mancuso) battono in gara doppia i campioni in carica del Luni Mare di Michelle Alberti e proseguono nel torneo dove affronteranno la corazzata del Real Longobarda di Mattia Piastra e Tommaso Gianoni: i verdi, grazie anche a due super prestazioni dell'estremo difensore Andrea Perotto, battono l' Enjoy 1906 e mettono il turbo prenotando un posto in finale.

Negli altri match, il Panificio Cudì dei fratelli Cucurnia si sbarazza, anche se non proprio facilmente, del Ruspa Team (in foto) di Ivan Vatteroni, portiere di grande spessore e che ha sicuramente impressionato il pubblico con le sue straordinarie parate, nonostante l'uscita dal torneo; in evidenza per il Panificio Cudì sicuramente il duo offensivo Manfredi-Verona ed il fortissimo difensore Ceccarelli. Approda in semifinale anche il Real Metro di Simone Barbieri che vince e convince nei due match non semplicissimi sulla carta contro un Aby Broker obiettivamente un po' giù di corda per tutto il torneo; Real Metro che vede in Franzoni il capocannoniere sia della squadra che del torneo con ben 22 gol realizzati fin qui.



Risultati quarti di finale:

Real metro - Aby Broker: 7a4 e 10a4

Panificio Cudì - Ruspa Team: 6a4 e 5a3

Arcolizzati - Luni Mare: 4a0 e 4a5

Enjoy1906 - Real Longobarda: 2a4 e 4a5



Accoppiamenti semifinali:

Arcolizzati - Real Longobarda

Panificio Cudì - Real Metro