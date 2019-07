Beach Soccer Luni Mare, ecco il programma dei Quarti di Finale

Luni Mare - Sono terminati i due gironi eliminatori del 5^ master league di beach soccer presso la beach arena di luni mare. Le due squadre eliminate sono "Chelli OF" di Eliano Berrettieri e inaspettatamente la forte compagine del "Black Mamba" di Luca Leonini. Passano invece ai quarti di finale gli "Arcolizzati" di Alessandro Attivissimo (in foto allegata), che, per la prima volta in tre anni, riescono a superare l' ostacolo dei gironi!

Ecco dunque gli accoppiamenti dei quarti, che si svolgeranno con partite di andata e ritorno:



Luni Mare vs Arcolozzati

Ruspa Team vs Panificio Cudì

Aby Broker vs Real Metro

Enjoy 1906 vs Real Longobarda



Un plauso per ora va a tutti i ragazzi di tutte le squadre che fin qui si stanno affrontando in ottimi incontri, divertendosi e sbizzarrendosi in super acrobazie, sempre con la massima sportività!