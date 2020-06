Annullata la 22°edizione del Torneo di Veppo

Annullata la 22° edizione del torneo di calcio giovanile “Torneo di Veppo”, in calendario nel mese di luglio e organizzato dall’ASD Veppo. Lo rende noto l’organizzazione.



"Con grosso rammarico, siamo costretti ad annullare il nostro magnifico Torneo, certi che passerà presto questo momento poco felice, e di riprendere più forti di prima con la nostra manifestazione"



Le parole di Walter Lunghi "Ci abbiamo sperato fino all'ultimo ma non potendo garantire le norme di sicurezza legate alla lotta contro la diffusione del Coronavirus, è con gran dispiacere che e` stato congiuntamente deciso di saltare questa edizione che era prevista per il prossimo mese di luglio".