Alla Summer Champions League 2019 sono in arrivo Tavano e Maccarone

Sarzana - Entra nel vivo l'edizione 2019 della Summer Champions League, manifestazione che pone al centro dell'attenzione solo ed esclusivamente i giocavi calciatori organizzata da patron Alessandro Luciani. Offrire una vetrina ed una valvola di sfogo, sempre all'insegna del divertimento e del fair- play, per i numerosi ragazzi spezzini e non e le rispettive squadre d'appartenenza dinanzi ad un parterre che giornata dopo giornata sta ospitando addetti ai lavori, referenti di settori giovanili di squadre dilettantistiche e professionistiche alla ricerca dei ragazzi del 2007, 2008, 2009 e 2010 giusti per la prossima stagione sportiva: è questo l'obiettivo dell'evento in corso di svolgimento presso il centro sportivo di Castelnuovo Magra ( Sp ). Il torneo entra ora nel vivo con le semifinali: nel torneo dei 2007 si giocheranno l'accesso alla finale le formazioni del Nottingham Forest, Amburgo, Valencia e Napoli; nel torneo riservato ai 2008 Ajax, Atalanta, Barcelona e Sampdoria; mentre per i 2009 saranno Juventus, Athletic Bilbao, Roma e Milan, mentre per i 2010 Aston Villa – P.S.G, Inter e P.S.V. Novità - Dopo la presenta di Giulio Maggiore, il forte centrocampista spezzino dello Spezia Calcio, nella serata di domani saranno presenti i calciatori Tavano e Maccarone, importante pedine della formazione toscana della Carrarese Calcio, che si fermeranno ad assistere alle partite. Di seguito il programma:



Torneo Categoria 2007, partite in programma questa sera alle ore 21:30

Nottingham F- Amburgo 2-2 ( andata )

Valencia – Napoli 3-4 ( andata )

Torneo Categoria 2008, partite in programma questa sera alle ore 20:30

Ajax – Atalanta 3-3 ( andata )

Barcellona – Sampdoria 2-5 ( andata )

Torneo Categoria 2009, partite in programma domani dalle ore 21:30

Juventus – Athletic Bilbao 5-2 ( andata )

Milan – Roma 1-1 ( andata )

Torneo Categoria 2010, partite in programma domani dalle ore 20:30

Inter – P.S.V 1-5 ( andata )

Aston Villa – P.s.G 1-2 ( andata )