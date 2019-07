Al Gaslini Onlus battute finali del torneo

Lerici - Al Gaslini Onlus battute conclusive per quello che rappresenta nello spezzino uno dei tornei estivi di calcio a 7 più seguito dai numerosi "addetti ai lavori". A far visita come ospite questa volta il giovane e talentuoso Cristian Bianchi (in foto), responsabile marketing e delle comunicazioni della Carrarese Calcio. Giulio e Stefano lo ringraziano particolarmente per la sua presenza e per aver anche lui sposato la causa a favore del Gaslini Onlus. Cristian ha assistito ad uno dei quarti di finale più appassionante come quello tra "Bar il Pontile" di Andrea Ercolano e "Quelli del Ricorso" di Raffaele Borrelli. Il match è andato a favore di quest'ultimi, vedendo sempre in Verona e Rotoli i due più importanti top player della squadra! Ottima comunque l'intera ascesa del Bar il Pontile che quest'anno, a differenza dello scorso, ha veramente dato filo da torcere a chiunque.

Negli altri quarti il "Sante" di Federico Gerosa batte 6a3 i "Corra..dores" di Tobia Nuti: da rilevare una splendida triplette di Friggeri per il Sante.

Il Tellaro vince 9a6 in rimonta contro Aloha Beach/Planet365 sfruttando anche un'importante superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo a causa del rosso per doppia ammonizione rifilato ad Azhen Fjolla.

L' Atletico Madrink, grazie ad una prova maestosa, batte a sorpresa per 5a2 la favorita "Aston Follia" dei fratelli Carbone, che escono inaspettatamente ai quarti ed abbandonano quindi la competizione.

Ecco gli accoppiamenti delle semifinali che si giocheranno giovedi 25 luglio:



Atl.Madrink - Quelli del ricorso

Sante - Tellaro



Finale prevista per il 30 luglio