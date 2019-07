A San Terenzo torna il FootVolley

Lerici - Ritorna il FootVolley per la III Edizione consecutiva e il teatro è sempre quello di San Terenzo. Dal 17 luglio al 1° agosto andranno in scena numerosi match tra i giocatori più forti della provincia spezzina e non solo, proprio sotto al meraviglioso castello di San Terenzo! I ragazzi si sfideranno in match di 2 contro 2 per guadagnarsi due mini vacanze in giro per l'Italia, ma soprattutto con lo scopo di divertirsi e di far divertire il foltissimo pubblico che puntualmente si fermerà sulla passeggiata del paese per ammirare rovesciate, schiacciate e salvataggi miracolosi!

Ringraziamenti vanno come sempre in primis al Comune di Lerici, che permette ogni anno la buona riuscita dell' evento, poi al "Bar Gelateria Teddy" di Alessandro Poletto & C. e al ristorante "Le Delizie del Mare" di Matteo Paita.

È rimasto ancora poco tempo per chi volesse ancora iscriversi perchè il conto alla rovescia è ormai iniziato e l'attesa è gia forte! Pagina Facebook di riferimento: "footvolley san terenzo".