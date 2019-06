A San Terenzo il II° Trofeo GASLINI ONLUS

La Spezia - Si terrà presso il campo sportivo di San Terenzo di Lerici il II Trofeo Gaslini Onlus di calcio a 7. Dopo l'ottima riuscita dello scorso anno, grazie alla partecipazione di 12 squadre ed alla società USD Santerenzina, anche quest'anno si replica: l'evento inizierà lunedi 24 giugno con la partita inaugurale e terminerà con la finalissima mercoledi 31 luglio, in cui sarà presente anche un giocatore professionista per premiare il team vincitore e per regalare una sua maglia al miglior giocatore del torneo. Si prevedono gironi da quattro squadre, quindi tre partite garantite, massimo tre3 giocatori tesserati figc in lista gara, un' iscrizione di 100€ a squadra la cui metà sarà devoluta tramite bonifico bancario proprio al "Gaslini Onlus" di Genova con lo scopo di finanziare progetti innovativi per la ricerca, la cura, l'assistenza e lo sviluppo tecnologico in ambito pediatrico.

Chiusura iscrizioni 18 giugno.

Per info ed iscrizioni: 349 0987495 Giulio