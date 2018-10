A Primo Team il 43’ torneo Locanda Alinó

La Spezia - Primo Team si aggiudica la 43^ edizione del torneo calcistico a sette over 45 Locanda Alinò. Questo l'esito della finalissima svoltasi, per onorarne la longevità, sul sintetico del Ferdeghini grazie alla disponibilità dei dirigenti dello Spezia calcio e diretta dall'ex internazionale Luca Maggiani.

Una conclusione che dà lustro allo storico torneo del patron Pier Giorgio Baudinelli dal 1976 al timone di questa goliardica manifestazione di fine estate sempre di scena negli impianti dell'Arci Pianazze del presidente Mario Arfanotti e dei vice Cappi e Spadoni.

La finale, ricca di gol e tasso tecnico, ha visto dunque i blues di Primo Codeluppi bissare il successo dello scorso anno superando (9-5) una gagliarda Moto Masini penalizzata da assenze importanti.

Partita sempre in equilibrio con Officina Masini ad inseguire grazie ad una tripletta di Moscoloni ma decisa nel finale dal devastante duo Rossi-Piva.

Terzo posto ex aequo per Ottica Damiani Ceparana di Gianni Bonatti e Real Coregna di Riccardo Braccaloni mentre nei gironi finali erano uscite DR Carrozzeria, FL Legnami, Levanto, Nonsolotabacchi e nelle eliminatorie Casoni Caldaie, GMB Baldini, Pse Grafica, Steff.All Infissi, ristorante Pin Bon Canarbino, Carrozzeria La Pianta e Bar Hemingway.

Al termine la ricca premiazione con l'artistico trofeo dell'incisoria Pallone offerto dai fratelli Ciro e Beppe del locale di via del Molo.

Primo Team - Moto Masini 9-5

Primo: Amorfini, Paganini,Galletto, Piva(3),Bandoni(2), Bucchi(2),Marchin(1), Bertagna, Rossi(1),Gabrielli,Fabiani all. Codeluppi

Masini: Masini Massimo, Tedeschi, Bottiglioni (2),Moscoloni(3),Prole, Porcu,Rogli,Torri,Casarino,Olivieri all. Masini Mario

Classifiche speciali: goleador (memorial Adriano La Pera) Calzolari, miglior portiere (ristorante da Sandro) Amorfini, gol più bello (ristorante Pepe Nero) Tintori, miglior giocatore (La Pia Centenaria) Piva, Fair Play (Salumificio Pignone) Diano, Coppa disciplina (Cantine Lunae Bosoni) Levanto, Gesto Tecnico (Frantoio Lucchi Guastalli) Venturini, Old Boy (Panifici Stradini Le Grazie) Lombardi.

Ben 5333 reti e 1025 partite fanno dell'Alinò un pezzo di storia del calcio locale alimentato come sempre dalla sportività dei suoi protagonisti e dalla immancabile goliardia.