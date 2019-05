5° Memorial "Emanuele Boni", ai nastri di partenza 36 squadre divise in tre tornei

Sarzana - E’ iniziato sotto una pioggia di gol la quinta edizione del torneo di calcio dedicato a Emanuele Bonmi giovane scomparso prematuramente , grande tifoso della Juventus e dello Spezia calcio, consueto ritrovo del calcio sarzanese e di provincia da diversi anni ottimo palcoscenico dove scendono nel rettangolo sintetico del “Ravecca”di Nave calciatori dalla serie D ai campionati degli amatori. Manifestazione ideata ed organizzata dalla famiglia Boni con la collaborazione dell’Associazione Calcio Nave e dall’Endas. Come nelle precedenti edizioni tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza.

Da questa edizione il torneo è stato diviso in tre categorie, il rituale “Emanuele Boni”, il secondo torneo “Young” dedicato ai giovani(dai 16 ai 22 anni) e la novità del girone riservato agli over 40, la corposa kermesse iniziata il 20 maggio terminerà a fine giugno con le rispettive finali di categoria. Ai nastri di partenza 36 squadre suddivise in 20 iscritte nell’Emanuele Boni(misto), 8 nello Young e altrettanti negli over 40. Nel dettaglio la composizione dei tre gironi : Emanuele Boni : Gir.A) Norceria Armando, Lab 182, Senza Nome,Osteria del Muraglione, Gir.B) Bagno il Brigantino, C.I.Sarzana, Lakomitiv Loska, Pizzeria al Bacio/Bar Bonsai, Gir. C) Pizzeria Bacetto,Rudi Musetti Infissi, Bad Boys, Edilpetro, Gir. D) Rea Car, Gelateria Alice, Alta Street, Palomita Blanca, Gir. E) Technotools, Edilizie del Mare, I Robosi, Armata di Mare. Nel girone riservato ai giovani sono iscritte per il girone A Gelateria Alice, Boca Juniors, Hertha Vernello e Canapa Mundi, nel B S.S. Longobarda , Scarsenal, Leicesta e Fenomeni. Per la prima edizione degli ower 40 partecipano nel raggruppamento A Norceria Armando, Bluies Boys, La Colomba Pizz.Origine, Calcio Nave, in quello B : Rea Car, Scarsi ma Belli, Hostaria Marcomando e Fuori di Quota.

La gara inaugurale del Boni(misto) è stata Norceria Armando detentori del trofeo contro la Stella Polare terminata 1-1 a seguire per lo “Young” il Boca Juniors ha travolto Canapa Mundi per 8-2, di seguito gli altri risultati:

Norceria Armando-Stella Polare 1-1

N.Armando : Borgna, Cucurnia, Agnesini, Piazza, Barbieri,Trabucchi, Franzoni, Tedeschi, Togneri. All. Palagi

Stella Polare : Cecchetti, Valletta, Czerny G.,Musetti, Bertagna,Galassi,Czerny T.,Lombardo,Frassini,Bernardini. All. Giovannelli

Marcatori : Agnesimni, Musetti

Boca Juniors-Canapa Mundi 8-2

Boca Junuiors: Colombo, Coppola, Venturotti, Conti, Meoni, Rrukaj, Nicolini, Franceschini, Azzaro. All. Del Freo

Canapa Mundi: Dal Moro,Rossini, Laghezza Riccardo,Laghezza Edoardo, Lucchi, Cervia, Zanardi, Battilani, Gianardi, Sturlese, Pollini.All. Marchi



Marcatori, Nicolini(3), Azzaro(2), Rrukaj (2), Meoni, Laghezza R.,Cervia



Nel girone young la Leicesta rifila cinque gol alla S.S. Longobarda, mentre nel Boni la Gelateria Alice rifila un poker di gol al Rea Car , pareggio ricco di gol tra la Pizzeria Bacetto e Rudi Musetti Infissi e set tennistico del Bagno Brigantino sul C.I. Sarzana.

Longobarda-Leicesta 0-5



S.S.Longobarda: Rossi, Baudone, Toracca, Vacchino, Palagi, Spinetta, Terarulli, Cidale, Manfredi, Lesi. All. Barbieri S.

Leicesta : Camilli, Randazzo, Casciari,Poletti, Buono, Campacci, Figliolia,Gabrielli, Marrani.All. Plumb N.

Marcatori :Campacci, Randazzo, Casciari, Gabrielli,Marrani



Rea Car-Gelateria Alice 1-4

Rea Car: Cei, Tassielli, Del Tufo, Cupimni, Goretta, Gasparotti, Lorenzini E., Bertonati, Lorenzini N.

Gelat.Alice : Franciosi, Arzà, Rolla, Faconti, Canalini,Vacchino,Tonelli, Dadà, Avallone.

Marcatori : Canalini(3), Conti, Gasparotti



Bagno Brigantino -C.I.Sarzana 6-1

B.Brigantino : Bertagna, Bertola, Ponte, Sbarra, Cuccolo, Pesare, Amorfini,Zavatto, Fiocchi

C.I.Sarzana : Faris, Jabraoui O.,Wahed, Jabraoui M.,Omar, Fahdel Bahja, Khalid, Zouhir, Bourhila.All. Anas

Marcatori : Fiocchi(2),Zavatto, Amorfini,Cuccolo, Pesare, Wahed Belakhdim



Gelateria Alice-Herta Vernello 1-4

Gel.Alice : Pellistri, Torretta, Lorenzini, Scatena, Marchi, Cupini, Bertonati, Bedini, Gazzotti.

Herta Vernello :Cuccolini, Arfanotti, Caleo, Benassi, Leonini, Antonietti, Cornet, Labate, Zolesi, Dido.

Marcatori :Dido,Leonini,Labate,Zolesi, Scatena



Pizz.Bacetto-Rudi Musetti Infissi 3-3



Pizz. Bacetto : Cerone, Ferrari, Benassi, Giannarelli, Delfini, Leonini, Romiti, Chiappuci.

Rudi Musetti Infissi : Triglia, Gaeta, Zambarda, Ortelli, Palagi, Del Padrone, Lombardi, Lesi, Canalini.

Marcatori :Benassi, Leonini, Romiti , Ortelli(3)



Nella terza giornata da segnalare sei reti dei Dab Boys sull’Edilpietro(6-2), seguiti dal tris di reti invece della Palomita Bianca alla Alta Street (3-1), altri sei sigilli della Lokomotiv Loska alla Pizz. Il Bacio/Basr Bonsai(6-0).

Ha chiuso la prima settimana di gare nel girone degli over 40 la vittoria con il classico risultato all’Inglese della La Coloba/Pizz.Origine su Calcio Nave (2-0) infine altro poker di reti dei Fuori di Quota ai danni dell’Hostaria Marcomando(4-1)



Il torneo riaprirà i battenti lunedi 27 con la 6^a giornata, in campo per il “Boni” I Robosi opposti all’Armata di Mare(20,00) a seguire per il raggruppamento Young Canapa Mundi-Gelateria Alice (21,00), a chiudere Herta Vernello-Boca Juniors (22,00).