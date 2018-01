Un super Cham regala la vittoria al Mulazzo sullo Spartak Apuane

Arpiola - Alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia il Mulazzo ospita al “Calani” di Groppoli lo Spartak Apuane. Le due squadre riescono a dar vita a una bella partita ricca di emozioni. Già nei primi minuti entrambe le formazioni vanno vicine al vantaggio, al 6’ il Mulazzo con un gran tiro da fuori area di Gussoni e al 9’ lo Spartak con Bugliani che non riesce a sfruttare una disattenzione di Leri. È Cham però che sblocca il risultato al 17’; il centrocampista rossoblu appoggia in rete il pallone sfruttando al meglio l’ assist di Gussoni. Lo stesso Cham porta i suoi sul 2-0 allo scadere del primo tempo con una conclusione potentissima dal limite dell’area, che termina in rete dopo una leggera deviazione di un difensore biancorosso.

Nella seconda frazione gli ospiti accorciano le distanze grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pisani per un tocco di mano in area. Poco dopo lo Spartak si rende ancora pericoloso attraverso un rapido contropiede che sorprende i padroni di casa, al momento della conclusione però Baldini spreca l’occasione. Al 64’ il neo entrato Giovannoni segna il gol del momentaneo 3-1 su assist di Uberti. Tre minuti dopo Cham realizza la sua tripletta personale arrivando per primo su un cross rasoterra di Timofte. Al 76’ i padroni di casa perdono Franchini espulso per doppia ammonizione e i biancorossi provano ad approfittane per riaprire la gara, Leri è però molto bravo ad opporsi in due occasioni. Non può nulla però sul tiro di Fofana, che al 86’ segna il gol del 4-2 finale dopo un gran dribbling per liberarsi del suo marcatore.



Tabellino



Mulazzo-Spartak Apuane 4-2

Marcatori : 17’ ,45’, 67’ Cham (M), 53’ Pisani (S), 64’ Giovannoni (M), 86’ Fofana (S)



Norte : espulso per doppia ammonizione Franchini (M)



Mulazzo : Leri, Boggi (60’ Mariani), Bergamaschi, Franchini, Bellotti D., Cham, Luppi (85’Micheloni), Uberti, Jamal (71’ Del Rio), Gussoni(66’ Timofte), Padova(58’ Giovannoni) All. F. Bellotti



Spartak Apuane : Franchi, Floris,Bianchi(71’ Ghimenti),Alibani(78’ Fofana), Pacolini,Ulivi,Baldini,Marchini(52’ Frediani),Puisani(72’ Boukari),Bugliani(64’ Sow),Maccarone. All. Ulivi



Arbitro : Cecchini di Carrara